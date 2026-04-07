На Дніпропетровщині загинув командир екіпажу БпЛА з Шумщини Денис Диванюк

Обставини загибелі

Як повідомили у громаді, воїн загинув 5 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.

Захисник віддав життя, боронячи суверенітет і територіальну цілісність України.

Служба та обов’язки

Денис Диванюк служив:

командиром відділення

командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів

Він виконував важливі завдання у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

Слова співчуття

У громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою України!

Інформацію про зустріч тіла та чин поховання повідомлять додатково.

