На Дніпропетровщині загинув командир екіпажу БпЛА з Шумщини Денис Диванюк

Як повідомили у громаді, воїн загинув 5 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.
Захисник віддав життя, боронячи суверенітет і територіальну цілісність України.
Денис Диванюк служив:
Він виконував важливі завдання у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.
У громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Вічна пам’ять, шана і слава Герою України!
Інформацію про зустріч тіла та чин поховання повідомлять додатково.
Нагадуємо: Ветерани об’єднуються заради майбутнього України.
Читайте також: Підтверджено загибель військового з Шумська Володимира Фещука.