07.04.2026 14:59

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Дніпропетровщині загинув командир екіпажу БпЛА з Шумщини Денис Диванюк

Шумська громада знову отримала трагічну звістку з фронту — на війні загинув захисник України Денис Диванюк, житель села Матвіївці.

07.04.2026

Яровий Роман

71

Новини, Війна з рф

Денис Диванюк
Поширити:

Обставини загибелі

Як повідомили у громаді, воїн загинув 5 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.

Захисник віддав життя, боронячи суверенітет і територіальну цілісність України.

Служба та обов’язки

Денис Диванюк служив:

  • командиром відділення
  • командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів

Він виконував важливі завдання у складі підрозділу безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

Слова співчуття

У громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою України!

Інформацію про зустріч тіла та чин поховання повідомлять додатково.

Нагадуємо: Ветерани об’єднуються заради майбутнього України.

Читайте також: Підтверджено загибель військового з Шумська Володимира Фещука.

Джерело: Великодедеркальська об'єднана територіальна громада

Теги: війна, ЗСУ, Шумщина

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

