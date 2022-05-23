В Україні скасували держрегулювання цін на пальне, щоб нафтотрейдери наповнили ринок. Але завозять все ще недостатньо пального, щоб розв’язати проблему дефіциту.

Сьогодні в Україну постачають 15 тисяч тонн пального на добу. Про це повідомив директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський. Але цього недостатньо.

Скільки пального потрібно Україні:

Щоб досягти нормального рівня забезпечення для споживачів потрібно збільшити постачання щонайменше до 22 тисяч тонн пального на добу.

потрібно збільшити постачання щонайменше до 22 тисяч тонн пального на добу. Якщо ж враховувати потреби армії та аграріїв, яким потрібно також формувати запаси, то необхідно збільшити постачання до 25 – 27 тисяч тонн на добу.

Тобто для того, щоб ринок функціонував без дефіциту, потрібно на 80% більше завозити пальне, ніж це роблять сьогодні.

При цьому Україна і так швидко наростила постачання пального з Європи. У лютому цей показник становив всього 1,5 – 2 тисяч тонни на добу. У травні він виріс до 15 тонн. І очікується, що постачання ростимуть і надалі.

Коли українці забудуть про черги на АЗС:

Пивоварський прогнозує, що Україна вийде на достатній рівень забезпечення дизельного пального вже протягом місяця. Якщо не буде неочікуваних перепон, звісно. Дещо складніша ситуація з бензином. На насичення ринку цим пальним знадобиться більше часу через дефіцит А-95 у Європі.

Що відомо про ціни на пальне:

Уряд скасував держрегулювання цін. За його прогнозом, ціни на бензин не повинні перевищувати 52 гривні за літр, а вартість дизпалива – 58 гривень за літр.

Пивоварський зазначив, що ціна буде ринковою, і вона не так залежатиме від курсу долара, як від вартості пального у Європі.

В Україні вже почалися перевірки на АЗС, оскільки деякі з них ставили дуже високі ціни на пальне (наприклад, 70 гривень за літр дизелю) та відмовляли в деяких способах оплати.

Шукайте нас у Telegram та у Facebook.

Статті для сайту та газети надсилайте на ел. пошту: svoboda-te@ukr.net

Для замовлення реклами пишіть на ел. пошту: svoboda.te.ua_reklama@ukr.net