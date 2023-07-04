04.07.2023 13:44

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Де в Тернополі 13 липня не буде води: адреси

04.07.2023

Розумович Ніка

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Оперативно, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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У четвер, 13 липня, частина мікрорайону «Аляска», що в  Тернополі» сидітиме без води.

Працівники «Тернопільводоканалу» здійснюватимуть профілактично-ремонтні роботи на одній з насосних станцій підкачування. Про це інформують у мерії.

Води 13 липня від 09.00 не буде за адресами:

  • вул. Володимира Великого, 4, 6, 8, 10, 12;
  • бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6.

Завершити роботи та відновити водопостачання водоканалівці планують орієнтовно о 18.00.

Нагадаємо, що мешканці міста в час відсутності води в кранах можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.

Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.

Теги: вода, водоканал, міська рада, не буде води

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