Де в Тернополі 13 липня не буде води: адреси

У четвер, 13 липня, частина мікрорайону «Аляска», що в Тернополі» сидітиме без води.
Працівники «Тернопільводоканалу» здійснюватимуть профілактично-ремонтні роботи на одній з насосних станцій підкачування. Про це інформують у мерії.
Води 13 липня від 09.00 не буде за адресами:
Завершити роботи та відновити водопостачання водоканалівці планують орієнтовно о 18.00.
Нагадаємо, що мешканці міста в час відсутності води в кранах можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.
Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.