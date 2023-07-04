Де в Тернополі 13 липня не буде води: адреси

У четвер, 13 липня, частина мікрорайону «Аляска», що в Тернополі» сидітиме без води.

Працівники «Тернопільводоканалу» здійснюватимуть профілактично-ремонтні роботи на одній з насосних станцій підкачування. Про це інформують у мерії.

Води 13 липня від 09.00 не буде за адресами:

вул. Володимира Великого, 4, 6, 8, 10, 12;

бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7, 9;

вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6.

Завершити роботи та відновити водопостачання водоканалівці планують орієнтовно о 18.00.

Нагадаємо, що мешканці міста в час відсутності води в кранах можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті.

Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.