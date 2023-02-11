Де у Тернополі дешевше купити подарунки до Дня закоханих

Магазини Тернополя вже готові до святкування Дня закоханих. Полиці заповнені різними тематичними товарами. Валентинки, парні браслети, іграшки та аромасвічки – лише мала частина того, що пропонують придбати для свята.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, скільки коштують товари і де дешевше купувати подарунки.

Традиційно до Дня Святого Валентина закохані готують один одному тематичні подарунки. Це можуть бути м’які іграшки, подушки у формі серця, ароматизовані свічки, листівки, кульки та солодощі.

Журналісти «20 хвилин» завітали в п’ять магазинів та переглянули, що пропонують там купити тернополянам для своєї другої половинки. Обрали такі магазини, як: «Аврора», «Є таке», «Щодня», «Копійочка» та ArtDecor.

Про асортимент для свята кожного магазину розкажемо окремо.

ArtDecor

Це справжня скриня, де можна знайти подарунок на будь-яке свято, вподобання та гаманець. До Дня закоханих тут теж підготувалися. Одразу на вході до магазину видніються рожеві, фіолетові та червоні серця на паличках. Одне серце коштує 19 гривень.

А далі кілька полиць заставлені романтичною атрибутикою. Маленькі медведики та зайчики коштують від 239 до 249 гривень. Пропонують іграшки білого, фіолетового, блакитного та рожевого кольорів.

Є ще м’які подушки у формі серця червоного та рожевого кольорів. Ціни коливаються від 79 до 169 гривень. Або ж аксесуари для будинку також у формі серця. Коштують 69 гривень.

Як варіант для подарунку – фоторамка. Є звичайні або з різними тематичними написами. Ціни коливаються від 85 до 200 гривень. Все залежить від тематики, розміру та матеріалу виробу.

Також є різні ароматичні свічки. Набір з чотирьох свічок у формі серця коштує 79 гривень, парні у формі тіл – 159 гривень, а у стаканах – 149 гривень.

Є ще різні варіанти тематичних чашок. З романтичними написами, серцями та мультяшними героями. За них готуйтеся віддати від 100 до 300 гривень.

Щодо солодощів, то є кілька варіантів: цілий бокс за 649 гривень, невелика коробка з цукерками за 89 гривень. А кавовий подарунковий набір обійдеться у 199 гривень.

А якщо ваша дівчина полюбляє біжутерію чи коштовні прикраси. Тоді можна обрати шкатулку з дерева. Вона також з романтичними написами, а коштує 199 гривень.

І звичайно ж, є у магазині валентинки. Ціни коливаються від двох до п’ять гривень. Повз такої краси не проходять ні хлопці, ні дівчата. Тому милуються і обирають подарунки для других половинок.

«Щодня»

Аби нагадати споживачам про прийдешнє свято, приміщення магазину прикрасили повітряними кульками у формі сердець.

Одразу біля каси виділили цілу корзинку для тематичних подарунків. Тож, тут ви можете купити такі товари до свята:

цукерка у формі серденька – 9,90 гривень/штука;

парні носки з принтом сердець – 38 гривень пара ( -60% на другу пару);

валентинки – 2,50 гривень/штука.

Також як варіант на подарунок кухлик для чаю чи кави. Є з різними романтичними принтами та написами. Або можна взяти ще з різними мультяшними героями. Ціни стартують від 34,90 гривень до 74 гривень.

«Копійочка»

У магазині виділили одразу кілька стендів для тематичних товарів. А також у магазині розклеїли інформаційні листівки з натяками «Маленька радість для коханої себе», «Кращій подарунок сестрі».

На першому стенді помічаємо листівки вітальні у формі серця. Ціни коливаються від 3,90 гривень до 6,90 гривень. Є маленькі та трохи більші. Різного кольору та з різними побажаннями. Або серденько на паличці за 19,90 гривень.

Також є м’які ведмедики із сердечками. Одна іграшка коштує 149 гривень. Як інший варіант – маленький медведик із серцем та трояндами. Набір коштує 109,90 гривень.

На вибір можна обрати романтичну фоторамку, у формі серця або з написом Love. Ціни коливаються від 49,90 гривень до 79,90 гривень.

Широкий вибір кухликів для кави та чаю. Прозорі, білі із сердечками і коштують всього 29-69 гривень. Із солодощів пропонують тільки коробки з шоколадними цукерками у формі серця. Маленька коробка коштує 59,90 гривень, а більша – 89,90 гривень.

«Є таке»

Те, що магазин готовий до святкування, видно неозброєним оком. Адже вітрина магазину прикрашена повітряними кульками у формі серця, червоними свічками, іграшками, кухликами та тематичним пакуванням.

У магазині також виділили великий стенд для тематичних товарів. Зокрема, тут пропонують придбати різні кухлики, що коштують від 42 до 89 гривень.

Великий асортимент листівок у формі сердець. Якщо хочете менші за розміром, то коштують вони від трьох до п’яти гривень, більші – по сім та 16 гривень. А сердечки на паличці коштують лише шість гривень.

Ціни на свічки залежать від їх розміру. Є по 105 гривень, а також по 139 гривень. Вони не у формі сердець. Просто звичайні червоного або молочного кольору.

Як варіант для подарунка пропонують ведмедика із сердечком. Зараз діє акційна ціна – 159 гривень.

Дівчата в магазині допоможуть також запакувати ваш подарунок. Різнокольорові коробки із сердечками коштують від 42 до 45 гривень.

«Аврора»

Крім тематичних товарів, у магазині зробили знижки на різну продукцію до Дня закоханих. Акція називається «Даруй любимкам», вона діє з 11 по 14 лютого. За акційною ціною можна придбати набір розпису, менажниця для закусок, кухлики, іграшки та форми для запікання.

Розповідаємо детальніше про ціни на товари:

менажниця у формі трьох сердець – 44 гривні;

набір троянд декоративних із мила – 24-59 гривень;

набір для творчості – 149-169 гривень;

фоторамки – 14-34 гривень;

іграшки із сердечком – 103-159 гривень;

форми для запікання – 37-99 гривень.

Якщо говорити за солодощі, то пропонують карамельки у формі сердець – 22-27 гривень. Або ж імбирні пряники. Ціни на них коливаються від 29 до 39 гривень.

Листівки у формі сердець коштують по п’ять гривень за штуку. Або, як варіант, романтичні наліпки. Коштують по 14 гривень за набір.