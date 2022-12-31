Де 31 грудня в Тернополі найбільші черги перед святом (фото)

Залишилось всього кілька годин до святкування Нового року. Вдень 31 грудня у місцевих магазинах та на ринку ажіотаж – чимало людей готові вистояти у великій черзі, аби купити продукти на святковий стіл.

До кас стоять десятки покупців. Як тернополяни готуються до свят і що найчастіше купують? Де найбільший наплив покупців?

Журналістка «20 хвилин» вдень 31 грудня обійшла кілька найбільших продуктових маркетів міста, а також побувала на Центральному ринку. Де побачила найбільші черги і чи вистачає продуктів – дивіться у нашому фоторепортажі!

У супермаркеті «Комора КС», що на вулиці Торговиця, на диво було не надто багато покупців.

В основному торговому залі працюють всі сім кас, також розрахуватись за покупки можна на міні-касах. Тому в черзі люди стоять недовго. Купують звичайні продукти до страв на новорічний стіл.

Дехто прийшов сюди за дрібницями, бо робить останні приготування до Нового року.

Ринок працює у стандартному режимі. Хоча до свята залишилось не так багато часу, відчинені й продовольчі магазини, й ті, де продають одяг і товари для дому.

Деякі продавці, які торгують продуктами, говорять, що не збираються додому раніше 16 години. Натомість більшість із тих, хто продає не харчі, відчинені лише до обіду.

Покупців не бракує, до крамниць вишикувались черги. За нашими спостереженнями, багато тернополян купують ковбаси, свіжоморожену рибу, фрукти й овочі.

Є люди, які прийшли за крупами й солодощами. Також черги ми побачили біля кіосків з іграшками. Дехто вочевидь ще не встиг купити святкові подарунки дітям.