Де 31 грудня в Тернополі найбільші черги перед святом (фото)

Залишилось всього кілька годин до святкування Нового року. Вдень 31 грудня у місцевих магазинах та на ринку ажіотаж – чимало людей готові вистояти у великій черзі, аби купити продукти на святковий стіл.
До кас стоять десятки покупців. Як тернополяни готуються до свят і що найчастіше купують? Де найбільший наплив покупців?
Журналістка «20 хвилин» вдень 31 грудня обійшла кілька найбільших продуктових маркетів міста, а також побувала на Центральному ринку. Де побачила найбільші черги і чи вистачає продуктів – дивіться у нашому фоторепортажі!
У супермаркеті «Комора КС», що на вулиці Торговиця, на диво було не надто багато покупців.
В основному торговому залі працюють всі сім кас, також розрахуватись за покупки можна на міні-касах. Тому в черзі люди стоять недовго. Купують звичайні продукти до страв на новорічний стіл.
Дехто прийшов сюди за дрібницями, бо робить останні приготування до Нового року.
Ринок працює у стандартному режимі. Хоча до свята залишилось не так багато часу, відчинені й продовольчі магазини, й ті, де продають одяг і товари для дому.
Деякі продавці, які торгують продуктами, говорять, що не збираються додому раніше 16 години. Натомість більшість із тих, хто продає не харчі, відчинені лише до обіду.
Покупців не бракує, до крамниць вишикувались черги. За нашими спостереженнями, багато тернополян купують ковбаси, свіжоморожену рибу, фрукти й овочі.
Є люди, які прийшли за крупами й солодощами. Також черги ми побачили біля кіосків з іграшками. Дехто вочевидь ще не встиг купити святкові подарунки дітям.
В маркеті АТБ, який розміщений на території центрального міського ринку, ніде яблуку впасти.
Тут дуже багато людей. Працює три каси з чотирьох, а до кожної з них стоять по кілька десятків покупців. Черги тягнуться від половини торгового залу. Хоча касири намагаються швидше впоратись з роботою, процес видачі продуктів затягується, бо містяни купують велику кількість товарів.
Наша журналістка побачила, що деякі люди, зайшовши до магазину і побачивши «кілометрові» черги, розвертаються і йдуть геть, бо не хочуть довго стояти в очікуванні. Продуктів в цьому маркеті вистачає. Працівники АТБ на ходу докладають товари на полиці, бо їх швидко розбирають.
Як і в багатьох інших магазинах міста, сюди завезли багато хліба – у відділі стоять кілька повних кошиків та ще одна ятка. Також у супермаркеті виставили ящики з мандаринами. Загалом, найпопулярніших товарів завезли й виклали у торговому залі побільше.
У маркеті NOVUS майже немає черг. Хоча ввечері, 30 грудня, коли ми відвідали магазин, біля кас там був ажіотаж. Багато людей скуплялися на новорічно-різдвяні свята, а деякі полиці навіть спорожніли.
Проте нині тут працює більшість кас, а ще каси самообслуговування. Тернополяни можуть швидко розрахуватись за свої покупки, бо біля кас по одній-три особи.
Деякі люди прийшли купити готову продукцію: салати, різні страви, кондитерські вироби. Біля вітрин, де їх продають, зібрались десятки охочих. Також як завше у корзинах містян хліб, м’ясо, солодощі, продукти на салати та інше.