Українська влада не передбачає широкомасштабний наступ з боку Російської Федерації ані 16, ані 17 лютого. Про це після наради з головами фракцій заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

“Ми усвідомлюємо ті ризики, які є у нашій країні, але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогодні не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16 чи то 17 лютого. Ми цього не бачимо. Чи є загроза з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію, вона в нас, допоки вони (збройні формування РФ – ред.) посягають на наші території”, – заявив Данілов.

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Секретар РНБО також зауважив, що українська армія та українській сектор безпеки та оборони готовий до будь-яких викликів, які є на сьогоднішній день.

“У нас є велика проблема: коли починають роздмухувати ситуацію на рівному місці, коли починають коментувати те, чого немає. Тоді виникають певні негаразди з точки зору паніки, і це дуже для нас небезпечна ситуація”, – додав Данілов.