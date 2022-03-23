Єдиний голос місцевого самоврядування України все сильніше лунає сьогодні у всьому світі і відгукується згуртованістю муніципалітетів країн Європи.

Відень, Вроцлав, Дублін, Канни, Краків, Страсбург, Цюріх, Фрайбург, а також низка інших європейських міст висловили підтримку Українським громадам під час другого онлайн заходу у рамках Міжнародного марафону «Єднання місцевого самоврядування світу задля благополуччя людей і миру», який загалом охопив вже 10 країн.

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22 березня голови муніципалітетів України та Австрії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Ірландії, Великобританії (більше 200 учасників/-ць) обговорювали конкретні шляхи та способи як допомогти українцям, як припинити вбивства російською армією мирного населення України, тотальне знищення українських міст і сіл, та як зупинити путіна від подальшого просування на Європу.

Адже, як сказав Віталій Кличко, міський голова Києва: “якщо хтось у Європі думає, що війна в Україні – це далеко, то це велика помилка! Ми не знаємо, як далеко піде росія? Вона вже обстрілює кордон з Польщею. Ця війна вплине на всіх на континенті. Тому спільно маємо боротися”. Львівський міський голова Андрій Садовий підкреслив: “Такої війни не було за останнє століття. На нас нападають сотні тисяч російських солдат, вони вбивають нас, ґвалтують жінок. Вам важко зрозуміти, як це – тижнями жити під бомбардуваннями”.

З такими оцінками погодилися європейські мери. Елісон Гілліленд, Лорд мер Дубліна, Ірландія: “Ми розуміємо, що російський напад – це виклик всьому, у що ми віримо! Ваша боротьба – це наша боротьба! Ми належимо до ЄС, і наш голос там чути. Я обома руками підтримую кожну санкцію, накладену на росію”. Мартін Хорн, мер міста Фрайбург, Німеччина: “Ця війна стосується не лише України, а всієї Європи. Наше партнерське місто – Львів, але зараз ми допомагаємо цілій Україні. Наші жителі зібрали на допомогу Україні понад 1 млн євро. Ми готові допомагати і на рівні уряду”. Заступник мера Відня Крістоф Відеркер: «Це війна не проти України, це війна проти Європи, проти демократії!».

Лідери місцевого самоврядування світу шоковані кадрами з України, які є свідченням воєнних злочинів російської армії. Сергій Орлов, заступник міського голови Маріуполя, міста, яке з суші та з моря оточене росіянами, окреслив катастрофічну ситуацію: “До 100 бомб скидають на Маріуполь щодня. Місто зруйноване на 90%! Загинуло понад три тисячі мирних жителів міста. Нас вбивають як Хіросіму, але не швидко, одним вибухом, а повільно, щодня. По одній бомбі – кожних 15 хвилин! Це не війна, це геноцид – причому 45% населення міста – етнічні росіяни!”

Клаудія Лучіані, директорка Директорату людської гідності, рівності та врядування Ради Європи від імені європейського місцевого самоврядування висловила захоплення відважністю українців: “Хочу віддати належне головам українських громад, які зараз здійснюють титанічну працю. Місцеві громади під час війни відіграють вирішальну роль в українському опорі”.

Очільники українських громад як із зони бойових дій, так і з відносно спокійних регіонів (тепер в Україні відносний спокій там, де лише епізодичні авіа удари та регулярні повітряні тривоги) говорили про те, як виживають їхні громади та як допомагають іншим. Зокрема приймають вимушених переселенців та збирають, координують і доставляють гуманітарну допомогу у “гарячі точки”.

У результаті військової агресії уже на сьогодні зруйновано понад пів тисячі об’єктів соціальної інфраструктури України: 117 лікарень і 5 пологових будинків, пошкоджені або знищені 400 шкіл і дитячих садочків, тільки в Харкові зруйновано близько 600 житлових будинків. Знищені цілі міста і села. Мільйони українців вимушені були покинути свої домівки. І тому допомога, яка в ці дні надходить в Україну з усього світу, надзвичайно важлива. Українські міста щоденно отримують від своїх побратимів та партнерів ліки, продукти харчування, теплий одяг – все те, що дозволяє задовольнити елементарні людські потреби тих, хто зіткнувся з жахіттями цієї війни.

Важливо, що під час облаштування вимушених переселенців з України, європейські муніципалітети особливу увагу приділяють дітям шкільного віку, створюючи умови для їхньої освіти. Про це наголосив зокрема Крістоф Відеркер, заступник мера Відня, де знайшли прихисток 10 тисяч біженців з України, з яких половина – діти шкільного віку. За інформацією Вінницького міського голови Сергія Моргунова окремі французькі міста почали робити табори здоров’я і спорту для українських дітей і підлітків, щоб вони могли займатися у безпеці. Такий приклад заслуговує наслідування в інших містах Європи.

Лідери місцевого самоврядування України в один голос закликали зарубіжних колег до спільних дій, спрямованих на те, щоб змусити агресора припинити цю війну.

«Українське місцеве самоврядування показало силу – кожне громада робить сьогодні все, щоб зупинити ворога і щоб відстояти європейські цінності. Покажіть, що місцеве самоврядування в Європі також є силою – давайте разом докладемо зусилля, щоб зупинити агресивні дії росії», – закликав Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він звернувся до представників муніципалітетів європейських міст з закликом «знизу» впливати на президентів, прем’єрів, політиків, усіх тих, від кого залежить прийняття життєво важливих для України рішень – посилення її обороноздатності і закриття неба, санкційний тиск на росію.

Голови громад звернули особливу увагу на європейські і транснаціональні компанії, які продовжують працювати з росією, фактично спонсоруючи тероризм.

“Їх штаб квартири – у ваших містах. Їх співробітники – члени ваших громад. Допоможіть нам достукатись до них. Будь-яка співпраця з росією має бути табу! Французька компанія «Рено» нещодавно відновила виробництво у росії. Торгові відносини з росією треба закінчити. Бо кожен зароблений долар вони вкладають не у свою інфраструктуру, а у свою армію» – сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

“Компанії “Рено” і “Метро” працюють у росії, причому “Метро” ще й погрожує своєму українському офісу припинити постачання певних товарів в Україну. Якщо Європа не допомагатиме нам, росія піде далі, на всю Європу”, – сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Заклик економічного бойкоту транснаціональних компаній, які продовжують працювати у росії, був підтриманий європейськими колегами. Президент Асоціації департаментів Франції Крістоф Рамон підкреслив: “Бойкот компаній, які продовжують працювати у росії, є необхідним. Це категорично неприйнятно, коли європейські компанії непрямим чином, але фінансують війну проти України”. Президент Кракова Яцек Майхровський попросив: “Дайте нам список компаній, які продовжують працювати у росії і ми подбаємо, щоб про них дізналися наші жителі та бойкотували їх”.

Про важливість економічного тиску на агресора говорив і мер міста Берн (Швейцарія) Алек Фон Граффенрід: “Ми продовжимо накладати все суворіші санкції проти росії. Вони спрямовані проти олігархів, ключових осіб в росії. Путін і керівництво росії у цій війні втратили вже все, у т.ч. своє майбутнє. Тому треба посилити роботу всередині росії – кожен російський генерал має розуміти, що після війни він постане перед судом за всі воєнні злочини в Україні”.

Також учасники наголосили на важливості поширення правдивої інформації про війну росії проти України та ролі кожного у цій інформаційній війні. Мер Канн (Франція), президент Асоціації мерів Франції Давід Лінар звернув увагу, що “відбувається велика битва комунікацій і ми всі до неї залучені!”.

Підсумовуючи, Олексій Чернишов звернувся до європейських колег з закликом також призупиняти /розривати стосунки з російськими містами партнерами. Росія сьогодні має в повній мірі відчути ізоляцію і осуд того, що вона розв’язала і продовжує вести криваву війну і місцеве самоврядування має чітко сказати своє слово.

З цим закликом українські мери будуть звертатись до колег і в інших країнах світу. Уже заплановано наступний захід у рамках міжнародного онлайн-марафону. 29 березня – діалог представників українського місцевого самоврядування з муніципалітетами Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції.

Запис ефіру події доступний тут: ttps://www.facebook.com/watch/?v=1317289215419730

З додатковими питаннями звертайтесь за адресою: popiukrd@minregion.gov.ua

Офіційний Telegram канал про війну англійською мовою: https://t.me/UA_struggle

Фотогалерея: https://decentralization.gov.ua/news/tag/foto-viiny

Нагадаємо, організаторами Міжнародного марафону виступили Міністерство розвитку громад та територій України, Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні», проект USAID «Економічна підтримка Східної України», Асоціація міст України, Асоціація об’єднаних територіальних громад, портал «Децентралізація»