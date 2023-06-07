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Цього року на Тернопільщині зареєстрували понад дві тисячі випадків домашнього насильства

07.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Понад 2 тис. випадків домашнього насильства зареєстрували цього року на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Василь Дідух. За його словами, через вчинення домашнього насильства у 2023 році на облік поставили більше тисячі жителів краю.

«На жаль, під час війни домашнє насильство не припиняється, а здійснюється по відношенню до жінок, чоловіків, людей похилого віку та дітей, котрі піддаються й булінгу. З початку року нами поставлено на облік близько 1 000 осіб за вчинення домашнього насильства, всього на обліку перебуває більше 2,5 тисяч осіб. Нами складено близько 2 тисяч адміністративних протоколів, розпочато 62 кримінальні провадження через домашнє насильство».

Осіб, які періодично вчиняли домашнє домашнє насильство, за рішенням суду направили на проходження спеціальної програми. У територіальних громадах області створили мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства. На базі центрів соціальних служб запрацювали 20 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

Джерело: За Збручем

Теги: домашнє насильство

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