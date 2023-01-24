Ціни на Zoom в Україні – виростуть: компанія додає до ціни послуг 20% ПДВ

Zoom розіслав користувачам лист з попередженням, що з лютого до звичайної ціни за послуги сервісу компанія буде додавати 20% ПДВ.

Платники ПДВ можуть повідомити компанії дані платника податків і врахувати податок у податковий кредит. Решті збільшать ціну на ставку податку.

З 2021 року в Україні діє «податок на Google» – ПДВ на послуги міжнародних технологічних компаній, ініційований головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим.

Під час прийняття закону прогнозувалося, що «податок на Google» принесе бюджету 3 млрд грн на рік.

За останніми даними, за три квартали 2022 було зібрано зі споживачів електронних послуг міжнародних технологічних корпораций – 4,1 млрд грн ПДВ.