Незважаючи на заморожування комунальних тарифів для українців, цієї осені піднімуться ціни на газ для промислових підприємств – із 45 до 60 грн за кубометр.

За принципом доміно це призведе до подорожчання основних продуктів харчування ще на 20%, без урахування інфляції, яка вже є.

Про це розповів експерт із питань енергетики Юрій Корольчук. За його словами, подорожчання зачепить найпопулярніші продукти.

“Для внутрішнього споживача зростання ціни на газ позначиться на вартості продуктів харчування, наприклад, хліба, м’ясної, молочної продукції. Але очікувати на зростання в рази не потрібно, [буде] десь відсотків 20. І плюс інфляція, яка є зараз”, – сказав Корольчук.

Так, за даними Держстату, в Україні за рік у середньому вартість продуктів та товарів зросла на 23,8%. Найбільше подорожчали овочі.

Спеціаліст додав, що найбільше зростання промислових тарифів на газ вплине на експортерів. “Тобто це послаблює конкурентність українського товару на зовнішніх ринках”, – зазначив експерт.

Водночас рішення заморозити тарифи для населення Корольчук вважає логічним. Він упевнений: якби тариф на газ зріс із 10 грн за куб (8 грн за сам газ + 2 грн за транспортування) до 15 грн, то українці просто перестали б платити за рахунками.