Ціни на овочі: де вигідно скуплятись тернополянам (Фото)

Ми порівнювали ціни на такі овочі:
Картопля
У мережі супермаркетів – ціна 10.95 грн/кг, в маркеті — 9.50 грн/кг, на ринку — 9 грн/кг.
Огірки:
У супермаркеті 64.89 грн/кг, у маркеті — 65 грн/кг, а на ринку в середньому 45 грн/кг.
Помідори:
У супермаркеті тернополянам за 100 грам потрібно заплатити 10.59, у маркеті — 75 гривень за кілограм, а на ринку всього 60 грн/кг.
Капуста рання
Вартість у супермаркеті – 46.95 грн/кг, в маркеті — 55 грн/кг, на ринку — 45 грн/кг.
Цибуля
У супермаркеті вартість 54.95 грн/кг, в маркеті — 65 грн/кг, на ринку — 58 грн/кг.
Морква
Супермаркет пропонує за кілограм 56.95 грн, а на ринку 55 грн/кг.
Порівнявши ціни зрозуміло, що овочі на ринку найдешевші, супермаркет отримує 2 місце, а маркет — останнє, адже пропонує найдорожчі товари.