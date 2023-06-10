10.06.2023 20:58

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Ціни на овочі: де вигідно скуплятись тернополянам (Фото)

10.06.2023

Ірина Нова

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Новини, Тернопільська міська громада, Економіка, Громади Тернопільщини

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У Тернополі сезон продажу овочів у самому розпалі. На прилавках можна знайти огірки, капусту, кабачки тощо. Оглянули ціни у найпоширеніших місцях, де скупляються тернополяни: мережі маркетів, супермаркетів та міський ринок, повідомляє “Файне місто”.

Ми порівнювали ціни на такі овочі:

  • картопля;
  • огірки;
  • помідори;
  • капуста рання;
  • цибуля;
  • морква.

Картопля

У мережі супермаркетів – ціна 10.95 грн/кг, в маркеті — 9.50 грн/кг, на ринку — 9 грн/кг.

Огірки:

У супермаркеті 64.89 грн/кг, у маркеті — 65 грн/кг, а на ринку в середньому 45 грн/кг.

Помідори:

У супермаркеті тернополянам за 100 грам потрібно заплатити 10.59, у маркеті — 75 гривень за кілограм, а на ринку всього 60 грн/кг.

Капуста рання

Вартість у супермаркеті – 46.95 грн/кг, в маркеті — 55 грн/кг, на ринку — 45 грн/кг.

Цибуля

У супермаркеті вартість 54.95 грн/кг, в маркеті — 65 грн/кг, на ринку — 58 грн/кг.

Морква

Супермаркет пропонує за кілограм 56.95 грн, а на ринку 55 грн/кг.

Порівнявши ціни зрозуміло, що овочі на ринку найдешевші, супермаркет отримує 2 місце, а маркет — останнє, адже пропонує найдорожчі товари.

Теги: Тернопіль, ціни на овочі, Тернопільський ринок

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