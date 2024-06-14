Ціни на хліб  буде збільшено

Про це заговорили як фахівці аграрного ринку, харчової і переробної галузей, так і пересічні українці. Очікується, що в найближчі місяці ціни на хліб можуть зрости на 10%, а в наступні місяці — ще на 20%.

Серед причин – відсутність світла, зерна потрібної якості, збільшення цін на електроенергію, мобілізація працівників, що печуть хліб, доставляють його в магазини тощо.

Днями, коли почалися масові відключення світла можна було спостерігати, як на ринку в обласному центрі не працювало кілька точок з продажі хліба. Продавці говорили, що через відсутність світла пекарям треба було, або запускати генератори, що автоматично суттєво мало б вплинути на ціну готової продукції. Або дотримуватися графіків відключення електроенергії, що вкрай важко, адже нема зазначено точного часу таких відключень. Тобто можна замісити тісто, воно підросте, його треба вчасно поставити у печі, аби дотримуватися технології випікання, а світла й далі нема. Також мені розповіли, що не всі були готові змінити свої відлагодженя робочі години, у коменданський час їхати в пекарні на роботу.

Добробут більшості українських сімей залежить від стабільності цін на товари щоденного вжитку. Проте нині ціни в Україні постійно змінюються. Дестабілізація ринків є наслідком розпочатої РФ війни, яка триває і. Отож час від часу ті чи інші сектори вітчизняної економіки відчувають брак сировини. У такі періоди вартість деяких товарів зростає. Зокрема наразі спостерігається дефіцит зерна. Відповідно стрімко ростуть ціни на хліб.

Так, у період з початку квітня по травень торговельні мережі активно переглядали цінники на хліб. У цей час деякі сорти хліба додали в ціні 3-5 гривень. І це тільки початок зростання цін в Україні, і не лише на хліб.

У хлібопекарській галузі зазначають, що назріває масштабна криза через відключення електроенергії, дефіцит сировини та брак кадрів, адже чимало чоловіків пішли на війну. Усе це вже призвело до зростання собівартості випічки хліба. Однак це лише початок, витрати зростуть ще більше.

У такій ситуації хлібопекарі будуть змушені вдатися до поетапного підвищення ціни на хліб. Про це повідомив президент “Всеукраїнської асоціації пекарів”, директор ТОВ “Київ Хліб” Юрій Дученко в коментарі, який він дав для AgroPortal.ua.

За його словами, здавалося б, на сьогодні більшості підприємств хлібної галузі присвоєно статус критичної інфраструктури. Тому їм не повинні відключати електроенергію. Однак насправді це не так. Багатьом підприємствам електропостачання відключають поряд з усіма іншими. Причому нерідко це відбувається без попередження, що є найбільш згубним для виробництва хліба.

“Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, проте аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають можливість працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоби планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше”, – каже Юрій Дученко.

Через відключення світла ламається обладнання і збиваються графіки випічки

Через непрогнозовані відключення світла та несподівані увімкнення чимало підприємств хлібної галузі вже втратили дороговартісне обладнання. І далеко не в усіх є кошти придбати нове, або полагодити старе. При цьому відключення електроенергії перериває весь виробничий цикл випічки хліба. І якщо світло відключають на 2 години, то графік випуску хліба зміщується на всі 8 годин.

До того ж, перехід на генератори тягне за собою істотне подорожчання вартості випічки. Так, якщо під час випікання хліба від електромережі в його собівартості електроенергія становить близько 50 копійок, то під час випікання на генераторі вартість електроенергії зростає втричі, до 1,50 гривні.

Підприємствам галузі терміново потрібна і грамотна система бронювання працівників. Ця проблема мобілізації працівників вже завдала відчутного удару по галузі. Багато підприємств змушені через це змінити графіки роботи, а також скоротити обсяги та асортимент продукції.

Ускладнює роботу хлібопекарів також відсутність в Україні зерна другого і третього класів. Через брак зерна в Україні стрімко зростають ціни на хліб.

В ситуацію мало б втрутитися профільне міністерство. Мінагрополітики потрібно провести спільну зустріч агровиробників, експортерів і хлібопекарів, на якій мають домовитися про обмеження на експорт продовольчого зерна. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30 процентів.

Держава мала б втрутитися у ситуацію, переглянути ситуацію з експортом зерна. Бо можна так продавати його, що залишити власний народ під час війни ні з чим. Слід пам’ятати, що нині і так чимало людей знаходяться за межею бідності, втратили свої домівки, робочі місця, практично не зростають зарплати та пенсії, підняття цін на найнеобхідніший продукт життєдіяльності хліб є неприпустимим.