«Цей закон може полегшити життя корупціонерам, але ускладнить перевірку нерухомості для звичайних громадян»

21 серпня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11533, який суттєво обмежує доступ до інформації про розташування об’єктів нерухомості та кадастрові номери земельних ділянок на час воєнного стану і протягом року після його завершення. Із 317 присутніх у сесійній залі депутатів 231 підтримали документ, троє проголосували проти, 24 утрималися, а 59 не брали участі в голосуванні.

Серед народних депутатів від Тернопільщини п’ятеро виступили за ухвалення закону, двоє не голосували, а один був відсутній. Зокрема, підтримали законопроєкт Людмила Марченко, Володимир Гевко, Іван Калаур, Сергій Мельник та Ігор Василів. Андрій Богданець і Микола Люшняк не голосували, а Іван Чайківський не був присутній.

Що змінює законопроєкт?

Законопроєкт, поданий народним депутатом від «Слуги народу» Ігорем Фрісом 29 серпня 2024 року, вносить зміни до Цивільного кодексу України та інших законів, що регулюють доступ до публічних реєстрів у сферах нерухомості, землі та інтелектуальної власності.

Основні нововведення:

– юридичні особи можуть не вказувати фактичну адресу або використовувати альтернативну.

– виробники зброї, техніки та авіації звільняються від розкриття інформації про свою діяльність у реєстрі.

– у Реєстрі прав на нерухоме майно вказуватимуться лише область або район без точних адрес і кадастрових номерів.

– доступ до даних про запити до реєстру матимуть спецслужби, НАБУ, прокуратура та інші правоохоронні органи.

– інформація про власників нерухомості надаватиметься лише за запитом власників, нотаріусів чи слідчих.

– обмежується доступ до реєстрів авторських прав і договорів, якщо вони стосуються національної безпеки.

Чому закон викликав суперечки?

Центр протидії корупції різко розкритикував законопроєкт, наголошуючи, що він ускладнить журналістські розслідування щодо корупції та незаконного збагачення. За їхніми словами, обмеження доступу до реєстрів може сприяти приховуванню статків через підставні компанії та збільшити шахрайство на ринку нерухомості. Зокрема, покупцям буде складніше перевірити, чи дійсно нерухомість належить продавцю.

«Цей закон може полегшити життя корупціонерам, але ускладнить перевірку нерухомості для звичайних громадян», – зазначають у Центрі протидії корупції.

Водночас автори законопроєкту стверджують, що обмеження необхідні для захисту інформації про стратегічні об’єкти та оборонні підприємства від використання ворогом.

Чи виправдані такі обмеження в умовах війни, чи це крок до приховування корупції? Думки розділилися, але дискусія триває.