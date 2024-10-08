CYBER SECURITY CAMP: за підтримки кіберполіції пройде конкурс з кібербезпеки для студентів

За сприяння кіберполіції України, компанії Binance, Харківського національного університету внутрішніх справ та ГО «Брама» незабаром стартує національний конкурс для студентів CYBER SECURITY CAMP.

Метою заходу є підвищення обізнаності молоді в питаннях цифрової безпеки, протидії онлайн-загрозам та навичок у сфері кібербезпеки.

Конкурс включатиме чотири етапи, у ході яких учасники отримають можливість пройти тестування на логічне мислення, вирішувати квестові завдання та представити відеопрезентації. Переможці, відібрані з фіналістів, матимуть змогу пройти інтенсивний офлайн-курс з кібербезпеки та криптозахисту.

На завершальному етапі Cyber Security Camp 30 переможців пройдуть практичне навчання за підтримки експертів з Binance. Програма триватиме 10 днів і завершиться розіграшем призів серед учасників.

“Ми долучилися до ініціативи CYBER SECURITY CAMP, оскільки розвиток цифрових навичок та знань у сфері кібербезпеки є критично важливим для сучасної молоді. Захист від онлайн-загроз вимагає не лише технологій, а й комплексного підходу до освіти. Це стратегічне питання для безпеки майбутнього, тож ми прагнемо, щоб студенти отримали необхідні знання з протидії кіберзагрозам”, – зазначив очільник кіберполіції Юрій Виходець.

Слідкуйте за інформацією про конкурс на ресурсах партнерів та телеграм-боті BRAMA @stopdrugsbot, де буде доступна реєстрація та умови участі.

Або ж заповніть анкету для участі у конкурсі на сайті компанії Binance.