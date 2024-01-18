Чим завинив прапор УПА у Тернополі?

Нещодавно у «Свободі» ми писали про добру справу – нове обличчя скверика Мирона Тарнавського у Тернополі. І ось прикрий інцидент – з’явився хуліган, який зірвав прапор УПА біля пам’ятника легендарному Тарнавському.

Якось, проходячи вулицею Мирона Тарнавського, чоловік громадської діячки, поетеси, почесної громадянки обласного центру Лесі Любарської Валерій Богаченко поцікавився у дружини, що ж там на стелі написано, чию пам’ять вшановано.

Удвох прочитали, що тут буде пам’ятник генералу Тарнавському. Виявилося, що напису 15 років. Наступного дня подружжя з сапою, лопатою, мітлою, косою розпочали роботу, долучивши і сина Назарія. Посадили вздовж тротуару, що веде до стели, кущики ірисів, хризантем, мальв, які викопали у себе в квітнику, почистили бруківку від моху та трави.

Леся Любарська замовила пам’ятну дошку у художній майстерні поета-гумориста Зіновія Кіпибіди, далі звернулася у ЖЕК «Вікторія-М», аби там зварити труби для прапорів, які вирішили встановити обабіч стели.

Словом, не так давно люди робили добру справу. І от днями, як повідомили у поліції, хуліган зірвав прапор УПА біля пам’ятника Тарнавському. Поліцейські розшукали його.

13 січня близько 21 год. до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на зупинці громадського транспорту, що на вулиці Тарнавського, перебуває невідомий чоловік з червоно-чорним прапором і тягне його по землі.

На виклик за кілька хвилин прибув екіпаж патрульної поліції. Правопорушник, 24-річний житель Тернополя, свої дії пояснити не зміг, адже перебував напідпитку, раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаю, раніше повідомлялося, що у Вишнівці Кременецького району поблизу місцевого торгового закладу п’яний 60-річний чоловік вчинив наругу над Державним Прапором. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо уродженця Сумщини. А торік п’яний житель Ланівців на вулиці порвав прапор України.

Що ж декому так муляють око жовто-блакитні та червоно-чорні прапори, які майорять як підтримка нашої волі, незалежності і наших хлопців-захисників? Чи це горілка вам забирає розум, чи таки ненависть до держави? Власне, цей й встановлює слідство.

Галина САВЧУК