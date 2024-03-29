Чим займається колишній ТОП-менеджер Нафтогазу Олександр Кацуба: приватний видобуток газу, фінансові послуги, волонтерство

Олександр Кацуба став відомим на початку 10-х років завдяки роботі у державних енергетичних гігантах. Вихідці з відомої у Харкові бізнес-родини, Сергій і Олександр Кацуба швидко просувалися у державному секторі. Старший — Сергій — встиг попрацювати в структурах Нафтогазу, стати заступником голови правління НАКу, а потім перейшов працювати у Верховну Раду. Молодший — Олександр — з 2010 року теж почав працювати у газовому секторі: спочатку заступником директора з економіки у “Полтавагазвидобування”, потім — заступником голови правління “Чорноморнафтогазу”. На період роботи О. Кацуби в команді “Чорноморнафтогазу” припадає найбільш успішний період розвитку компанії, під час якого вдалося збільшити видобуток газу компанією з 1,1 до 2,4 мільярдів кубометрів на рік. Жодному іншому державному газовидобувному підприємству не вдалося не тільки перевиконати такий результат, а хоча б якось збільшити видобуток взагалі.

З грудня 2012 до серпня 2014 Олександр Кацуба був заступником Голови правління і членом правління НАК “Нафтогаз України”. Після того, як у НАК “Нафтогаз” змінилося керівництво, Кацуба повністю зосередився на власному бізнесі. Після завершення роботи у НАК Кацубу звинувачували у розкраданні пального, хоча ще 2015 року розслідування журналістів Bihus.info доводили, що до розкрадання палива насправді причетний політик Сергій Пашинській. Лише 2024 року розслідування НАБУ призвело до оголошення підозри Пашинському та його гіпотетичним спільникам.

Також Кацуба був фігурантом розслідування навколо так званих “вишок Бойка”. Сам Кацуба заявляв, що на нього намагалися перекласти провину Януковича, Азарова та інших людей в Уряді, які реально приймали рішення щодо купівлі згаданих вишок. Зрештою, всі кримінальні провадження проти Кацуби було закрито. За словами самого бізнесмена, він більше ніколи не планує працювати у державному секторі чи в політиці. Особливо після кримінального переслідування і спроб “зробити його крайнім” у справах, до яких він не дотичний.

Останні 10 років Кацуба активно розвиває власний бізнес, а з початком повномасштабного вторгнення Росії долучився до волонтерської діяльності. Найбільш публічно помітна робота Кацуби у фінансовому секторі. Ще до завершення роботи у нафтогазовому секторі Кацуба разом з родиною почав активно працювати на ринку фінансових послуг — наданні оперативних кредитів. Першим партнером Кацуби в секторі був підприємець з Латвії, з яким у бізнесменів виникли ділові розбіжності й вони продали свою частку іноземному партнерові.

Після невдачі стартапу з латвійцями, Кацуба перезапустив проєкт під брендом MyCredit з українськими ІТ-партнерами та вивів компанію в лідери ринку. Сукупний обсяг інвестицій склав близько 1,0 мільйона доларів США. 2019 року 20% бізнесу було продано структурам відомого бізнесмена, екс-урядовця Сергія Тігіпка. Сума угоди склала 3,0 мільйони доларів США. Угода підприємців була визнана кращою на ІТ–ринку України 2019 року у сфері фінансових рішень. Наразі, крім України, бізнес працює також у В’єтнамі, на Шрі-Ланці й у Польщі. Підрозділ у Польщі було створено вже після початку повномасштабного вторгнення, працівниками компанії, які евакуювалися з України. Наразі Кацуба — керівний партнер групи компаній.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кацуба мав намір розширити кредитний бізнес і створити доступний лізинг легкових автомобілів. Для просування нового бізнесу структури Кацуби купили два найбільші за обсягом аудиторії автомобільні онлайн-видавництва України — “Автобазар” та “Автоцентр”. Але повноцінний запуск лізингового бізнесу не стався через початок російського повномасштабного вторгнення.

Повномасштабне вторгнення натомість не завадило Кацубі повернутися на ринок газу, але вже приватним гравцем. 2023 його компанія АЛЬФА ГАЗ почала працювати над приватним видобутком. Станом на початок 2024 року видобуває 1,0-1,5 мільйона кубометрів газу на місяць. Сам Кацуба відносить компанію до середніх за розміром гравців ринку. Чи планує підприємець подальше розширення свого газовидобувного бізнесу наразі невідомо, сам підприємець коментує це обережно і посилається на залежність від подальшого перебігу війни.

Після 24 лютого 2022 року зайняв однозначно проукраїнську позицію і з перших днів війни публічно підтримав президента Зеленського й український спротив, майже відразу долучився до допомоги ЗСУ. На лютий 2024 року відомо, що підприємець передав понад 100 машин — легкових, вантажних, інженерних — на потреби Сил оборони. Крім того, вважає що в контексті війни загроза гібридних атак Росії на українську енергетику не минула і держава має формувати чітку політику для протидії російським провокаціям.

Крім волонтерської допомоги армії протягом 2023-2024 років Кацуба став активно коментувати актуальні економічні й енергетичні питання, хоча при цьому максимально дистанціюється від політичних оцінок. Активно просуває концепцію енергетичної безпеки та енергетичної незалежності України — так, в матеріалі “Маніфест енергетичної незалежності” назвав ключовими пріоритетами української енергетики зниження залежності від викопного палива, впровадження програм енергозбереження, зниження рівня монополізації енергетики, інтеграцію в європейський енергоринок, інвестиції в профільну освіту і прикладні наукові дослідження.

Коментуючи потенціал України у видобутку нафти та газу, наполягає, що після закінчення війни на ринку потрібен баланс між інтересом держави зібрати більше податків і стимулом розширення видобутку. На думку підприємця, держава має створювати стимули бурити нові, глибокі та надглибокі свердловини, а також активізувати роботу з укладання угод щодо поділу продукції з потенційними інвесторами. Це дозволить нарощувати видобуток на заході країни, а потім – на сході та півдні. Ще важливий акцент — це робота з місцевою владою. Місцеві депутати, правоохоронці повинні припинити дивитися на інвестора як на джерело особистого збагачення, а не на партнера суспільства та країни. Для залучення інвесторів потрібні низькі ризики втрати інвестиції. Уряд повинен комунікувати, що будь-які стимули запроваджуються на чітко визначений термін і не можуть бути відкликані чи змінені передчасно. Для цього регулювальні документи мають передбачати норми, що Україна зобов’язується не змінювати ставки стимулювання чи інші гарантії протягом встановлених термінів — на 5-10 років.

Також виступає за зниження ринкової влади та поступову приватизацію НАК “Нафтогаз Україна”, розвиток атомної енергетики, подальшу цифровізацію державних сервісів і економіки. Під час резонансних скандалів щодо затримання та переслідування підприємців неодноразово заявляв, що ключовим для економічного успіху України є прозорі правила гри та захист прав інвесторів з боку держави, що вимагає побудови якісних і некорумпованих інституцій. Коментуючи свої подальші плани, Кацуба наполягає, що збирається створювати та розвивати бізнеси в Україні.