Чим займались муніципальні інспектори Тернополя та скільки грошей принесли місту

Муніципальна інспекція Тернополя стежить за правопорядком та благоустроєм у місті. Журналісти дізналися, чим займалися інспектори під час війни. Скільки протоколів склали та скільки «заробили» для міського бюджету.

Управління є виконавчим органом Тернопільської міської ради. Часто можна побачити інспекторів, які складають протоколи на неправильно припарковані автомобілі. Однак це далеко не все, чим займаються муніципали, пише “20 хвилин”.

Журналісти звернулися до міської ради з інформаційним запитом, щодо роботи інспекції.

Що входить в обов’язки

Основними напрямками роботи управління муніципальної інспекції є:

контроль за дотриманням Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади;

ліквідація стихійної торгівлі на приринкових територіях, вулицях м. Тернополя та по вул. Чорновола та Хмельницького;

контроль за паркуванням транспортних засобів;

контроль за дотриманням Правил торгівлі алкогольними напоями та пивом торговими закладами міста, зокрема в частині дотримання суб’єктами господарювання заборони щодо продажу алкогольних напоїв;

демонтаж тимчасових споруд, згідно з відповідними рішеннями виконавчого комітету;

контроль за законністю розміщення реклами та вивісок;

контроль за дотриманням природоохоронного законодавства;

виконання розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та ін.

розгляд скарг, заяв та звернень громадян.

контроль за дотриманням протиепідемічних вимог під час карантину;

взаємодія з Національною поліцією та іншими правоохоронними органами і контролюючими структурами.

Як нам повідомили у відповіді на інформаційний запит, у зв’язку із військовою агресією та введенням військового стану в країні, робота управління у 2022році також побудована у профілактичному напрямку та на виконання окремих рішень виконавчого комітету, штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Тернопільської міської територіальної громади, Ради оборони Тернопільської області та Протоколів місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Затверджений графік роботи муніципальної інспекції встановлено з 9.00год. до 18.15год. (Пн-Чт) та з 9.00год. до 17.00год. (Пт). Проте, на виконання вищевказаних рішень та Протоколів, працівники управління виконують роботу у інший встановлений час (згідно наказів начальника управління).

Як вважаєте, чи потрібна муніципальна інспекція у місті? Проголосуйте та напишіть власний досвід спілкування з інспекторами, якщо він у вас був!

Працівників менше, транспорту – більше

У порівнянні з ситуацією у липні 2021 року, у муніципальній інспекції відбулися зміни. Тоді штат налічував 24 працівника. Наразі ж він може складати 25 осіб, але два працівника інспекції було призвано на військову службу, ще одне місце вакантне. Тож загалом в інспекції працює 22 особи:

Начальник управління;

Заступник начальника управління, начальник відділк контролю за правопорушеннями;

Спецалісти юрист-консультанти – 2 особи;

Інспектори відділів – 12 осіб;

Завідувач сектору взаємодії;

Завідувач сектору за паркуванням ТЗ;

Спеціаліст-інспектор з паркування – 4 особи.

Автопарк також розширився. У інспекторів з’явились два електромобілі, моторний та надувний човен. Також є три автомобілі, як і у 2021 році.

Електромобілі отримали муніципали у вересні 2021 року. Це подарунок місту від ТОВ «Корсал». Вартість одного такого на той час становила 12 тис. доларів.