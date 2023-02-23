Чим займались муніципальні інспектори Тернополя та скільки грошей принесли місту

Управління є виконавчим органом Тернопільської міської ради. Часто можна побачити інспекторів, які складають протоколи на неправильно припарковані автомобілі. Однак це далеко не все, чим займаються муніципали, пише “20 хвилин”.
Журналісти звернулися до міської ради з інформаційним запитом, щодо роботи інспекції.
Основними напрямками роботи управління муніципальної інспекції є:
Як нам повідомили у відповіді на інформаційний запит, у зв’язку із військовою агресією та введенням військового стану в країні, робота управління у 2022році також побудована у профілактичному напрямку та на виконання окремих рішень виконавчого комітету, штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Тернопільської міської територіальної громади, Ради оборони Тернопільської області та Протоколів місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.
Затверджений графік роботи муніципальної інспекції встановлено з 9.00год. до 18.15год. (Пн-Чт) та з 9.00год. до 17.00год. (Пт). Проте, на виконання вищевказаних рішень та Протоколів, працівники управління виконують роботу у інший встановлений час (згідно наказів начальника управління).
Як вважаєте, чи потрібна муніципальна інспекція у місті? Проголосуйте та напишіть власний досвід спілкування з інспекторами, якщо він у вас був!
У порівнянні з ситуацією у липні 2021 року, у муніципальній інспекції відбулися зміни. Тоді штат налічував 24 працівника. Наразі ж він може складати 25 осіб, але два працівника інспекції було призвано на військову службу, ще одне місце вакантне. Тож загалом в інспекції працює 22 особи:
Автопарк також розширився. У інспекторів з’явились два електромобілі, моторний та надувний човен. Також є три автомобілі, як і у 2021 році.
Електромобілі отримали муніципали у вересні 2021 року. Це подарунок місту від ТОВ «Корсал». Вартість одного такого на той час становила 12 тис. доларів.
Коментарі
Муніципали в Тернополі є незаконно існуючі виконавчі органи. Нормальний суд заперечить їх законну суб’єктність. Я б обговорила таке питання: “Чи може пенсіонер виконувати функції муніципалів , псів Надала, які незаконно і невідповідно встановлених норм виписують висмоктані із пальця штрафи. Биків гнати на фронт. Просто немає слів