Чим полити часник у липні: цибулина буде величезною

У середині літа саме час підгодувати ярий часник. Цей овоч невибагливий сам по собі, але якщо йому приділити трохи уваги, то головки виростуть більшими. Що для цього роблять городники, , пише уніан.

Чим зараз можна підживити часник

Щоб часникові зубчики виросли великими, овочу потрібен калій. Тому приблизно за місяць до збору врожаю на грядку можна внести підживлення:

розчин сульфату калію – 15 г речовини розводять у 10 л води і поливають;

настій золи – беруть 1 склянку золи на 10 л води й також поливають грядки.

Важливо знати: настоєм золи грядку підживлюють тільки у тому випадку, якщо ґрунт слабокислий. Але якщо він лужний, то робити цього не потрібно, інакше ефект може бути зворотний.

Брак вологи призводить до пожовтіння листя часнику, тому його важливо регулярно поливати і розпушувати. Також, якщо пір’я почало жовтіти, це може свідчити про брак азоту – в цьому разі часникову грядку можна посипати сечовиною (25-30 г на 1 м кв).

Приблизно днів за 20 до збору врожаю полив часнику потрібно припинити – нехай головки добре підсохнуть.