Чим небезпечні російські соцмережі й особливо мобільні додатки: ФСБ знатиме про вас усе

Кілька очевидних, але декому досі невідомих фактів у відео:

За законом усі інтернет-сервіси та застосунки повинні передавати всі отримані дані про користувачів поідрозділам ФСБ. Це особливо небезпечно, коли ви встановлюєте на свій телефон російські автонавігатори.

Уже за кілька хвилин після встановлення інформація про місце вашого перебування може потрапити до рук окупантів.

Цим ви ставите під удар не лише свою безпеку, а й людей поруч. Ворог отримує дані про переміщення та місця скупчення цивільних.

Від 2017 року російські соцмережі і пошукові системи, а також сайти заблоковані на території України.

“Використовуючи їх, ви надаєте ворогу персональну інформацію”.

Джерело: Тернопільський ТЦК тта СП