08.10.2024 14:29

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Чим небезпечні російські соцмережі й особливо мобільні додатки: ФСБ знатиме про вас усе

08.10.2024

Галина Кіт

80

Новини, Україна, Війна з рф, Теми, Цікаво

Поширити:

Кілька очевидних, але декому досі невідомих фактів у відео:

За законом усі інтернет-сервіси та застосунки повинні передавати всі отримані дані про користувачів поідрозділам ФСБ. Це особливо небезпечно, коли ви встановлюєте на свій телефон російські автонавігатори.

Уже за кілька хвилин після встановлення інформація про місце вашого перебування може потрапити до рук окупантів.

Цим ви ставите під удар не лише свою безпеку, а й людей поруч. Ворог отримує дані про переміщення та місця скупчення цивільних.

Від 2017 року російські соцмережі і пошукові системи, а також сайти заблоковані на території України.

“Використовуючи їх, ви надаєте ворогу персональну інформацію”.

Джерело: Тернопільський ТЦК тта СП

Теги: російські соцмережі, війна з Росією, інформаційна гігієна

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах