Чи зречеться УПЦ МП російського покровительства повністю?

З радянських часів і дотепер між верхівками РПЦ і її філії в Україні, ймовірно на випадок теперішнього розвитку подій, формувалися не тільки церковні, а й міцні родинні та дружні зв’язки. Ось лише один з прикладів панібратства архієреїв РПЦ/УПЦ МП – вихідців з Чернівецької області.

Керівник Находкинської єпархії РПЦ- єпископ Миколай (Дудка) – уродженець Чернівецької області. Його єпархія регулярно допомагає підрозділам зс рф, за що парафії отримують подяки. Його рідний брат є митрополитом Шепетівським і Славутським УПЦ МП Євсевієм (Дудкою). Ще один брат – колишній намісник монастиря Московського патріархату у с.Хрещатик Чернівецької області, втопився у Дністрі у 2020 році.

«Дудка» тісно пов’язана з тернопільськими архієреями. Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій – разом з Євсевієм служив у Почаївській лаврі. Митрополит Почаївський Володимир – разом з покійним архімандритом Серафимом служив у Хрещатику, а Євсевій – замінив Володимира на посаді намісника Хрещатицького монастиря.

Також з братами «Дудка» пов’язаний глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. Разом з Євсевієм він служив у Троїце-Сергієвій і Почаївській лаврах. При цьому, усі вони приблизно в один час закінчили «кузню кадрів» РПЦ, яка працювала під пильною увагою КГБ, – Московську духовну семінарію: Євсевій у 1989 р., Миколай -1990, Сергій – 1991, Володимир – 1988 р.

Виходить, що для далеко не останніх у чинах архієреїв УПЦ МП давня дружба з московитами важливіша за долю цілої церкви чи паству.

Джерело: Новини Тернопільщини