Чи забрали з обігу поліетиленові пакети у тернопільських магазинах

З 1 січня 2023 року остаточно набрав чинності Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Усі надтонкі мають повністю зникнути з торгових точок. Яка ситуація у тернопільських магазинах?

Журналісти «20 хвилин» обійшли місцеві магазини та перевірили, чи пропонують там споживачам звичайні поліетиленові пакети та чи дають варіанти пакувань на вибір? Ми завітали до таких мереж: «Рукавичка», NOVUS, «Делікатес», Sim23, «АТБ» та «Комора».

Про кожен заклад розповідаємо окремо. Також за наявності інформації вказуємо розміри пакетів та ціни на них.

«Рукавичка» (вулиця Князя Острозького, 18)

У магазині «Рукавичка» ми помітили пакети у відділі фруктів та овочів, хліба та солодощів. Усі пакети у формі майки, розміром 22х45 см. Товщина пакетів 12 мікрометрів. Продавці зазначають, це біопакети, вони швидше розкладаються і їх дозволено використовувати в магазинах. Один такий пакет вартує 1,50 гривень. Але жодного маркування на ньому ми не помітили.

Враховуючи те, що звичайних пакетів в магазині немає, а більша частина людей ще не звикли носити із собою екологічні мішечки з тканини чи сітки, то доводиться купувати. Також у хлібному відділі є спеціальні паперові пакети для випічки. Тож, не обов’язково брати за 1,50 гривень прозорі біорозкладні.

Якщо ваша покупка більше, ніж один кілограм цукерок, батон чи кілька картоплин, тоді продавчині на касі обов’язково запропонують вам придбати великий пакет. Ви можете купити велику помаранчеву господарську сумку за 19,90 гривень або паперовий пакет за 8,90 гривень. І потім ще неодноразово використовувати під час покупок.

Є варіант і простіший – звичайний великий поліетиленовий пакет. За розмір 30х40 см треба віддати 4,90 гривень, за 34х55 см – 5,90 гривень, а 45х64 – 6,90 гривень. Ви також можете його не викидати одразу, а зберігати і наступного разу прийти в магазин зі своїм.

Магазин ми відвідали 9 січня, о 12:48.

NOVUS (вулиця Перля, 3)

У цьому супермаркеті споживачам дають право на вибір і пропонують пакети на будь-який гаманець та будь-якого розміру.

У відділі з цукерками та крупами ми помітили звичайний пакет-майку для вагових, сипучих товарів. Його ціна – 0,25 гривень. Пакет тонкий і не біорозкладний. Щодо розмірів та товщини виробу – жодної інформації не вказують.

Вже у відділі з фруктами та овочами на стендах з пакетами є як звичайні, так і біорозкладні. Розмір одного 240х420 мм, товщиною 18 мікрометрів. Зазвичай пакет коштує 1 гривню, а враховуючи акцію – 0,50 гривень. На пакеті вказується, що він вироблений із сировини, що компостується, а також у складі містить кукурудзяний крохмаль. У відділі випічки пропонують лише паперові пакети.

Під час нашого перебування у магазині ми бачили, що люди беруть як біорозкладні, так і звичайні. А ось під час придбання м’яса продавчиня нам запакувала товар у звичайний поліетиленовий пакет. На вибір не пропонували.

Також можна купити великий крафтовий пакет. Крафт папір-екологічно чистий матеріал, який вже давно використовується для виготовлення упаковки різного розміру. Ціни на них коливаються від 25,99 гривень до 29,49 гривень. Всі вони з ручками. На касі ми ще побачили велику тканинну брендовану сумку, малі господарські сумки за 14,99 гривень та звичайні пластикові пакети, ціни на них від 4,00 гривень до 5,50 гривень.

Магазин ми відвідали 9 січня, о 13:36.

«Делікатес» (вулиця Торговиця, 37а)

У відділі овочів та фруктів ми помітили ціле пакування звичайних поліетиленових пакетів. Вони без ручок. Лежать біля ваг та поміж лотків з продукцією. Такі ж пакети пропонують і у відділі солодощів.

На касі в наявності лише середні біорозкладні пакети у формі майки і коштують 5 гривень, а ось трохи більший паперовий без ручок 5,50 гривень.

У магазині ми були 9 січня, о 13:33.

Sim23 (вулиця Торговиця, 7)

Поступово переходять на екопакети і в цьому магазині. У відділі фруктів та овочів на стійці з пакетами були лише біорозкладні у формі майки. За один треба віддати 1,50 гривень. Також поряд ми побачили цінник на звичайні пакети-майки – 0,25 гривень, а ось сам товар відсутній.

У відділі з випічкою в наявності лише крафтові пакети різних розмірів. Обираєте той, що підходить під хліб чи булочку.

Для покупок до 7кг пропонують пакет з полімерних матеріалів. Один коштує 4,00 гривень.

А ось якщо хочете більш стильну торбинку, то є варіант бавовняних за 130 та 150 гривень. Вони однакові за розміром та з ідентичним принтом. Єдине – чорна коштує дорожче.

У магазині ми були 9 січня, о 13:28.

«АТБ» (вулиця Торговиця, 9в)

Ми обійшли всі відділи у супермаркеті, але жодного біорозкладного пакета знайти не вдалося. Біля корзин з цукерками, овочами, фруктами та яйцями лише звичайні поліетиленові пакети. Є без ручок, і коштує він 0,15 гривень, а є з ручками за 0,20 гривень.

Враховуючи, що асортимент цукерок більший у роздріб, тому людям все ж доводиться користуватися звичайними поліетиленовими пакетами, не у кишені ж написати.

А вже на касі є сумки для господарчих потреб. Розміром 360х390мм або 360х340мм коштує 12,90 гривень. Біорозкладний пакет, розміром 30х50см, вам обійдеться у 4,00 гривень.

Також є варіант звичайних поліетиленових пакетів для великих покупок. 34х55см коштує 3,90 гривень, а 45х65см – 5,40 гривень.

У магазині ми були 9 січня, о 13:18.

«Комора» (вулиця Торговиця, 11в)

У коморі майже весь товар продається в пакуванні від виробника. Тож, звичайні пакети у формі майки не дуже то і потрібні споживачам. Ми обійшли всі ряди і знайшли звичайні поліетиленові пакети лише біля ящиків з яблуками. Інформація щодо їх розмірів та вартості відсутня.

На касі пропонують придбати вже великий пакет. Зі слів продавчинь, пакети не біорозкладні, звичайні поліетиленові. Але такі цупкі наразі не є забороненими. Один такий середнього розміру коштує від 4,00 гривень.

У магазині ми були 9 січня, о 13:02.

Чи складно без поліетилену?

Як бачимо, у магазинах та супермаркетах Тернополя поступово переходять на біорозкладні пакети. Все частіше ми зустрічаємо біопакети або господарські торбинки, як у продуктових магазинах, так і магазинах побутової хімії, краси, одягу.

Ми не з чуток знаємо, що відмовитися від звичайних пакетів не так і просто. Влітку 2022 року наша журналістка проводила експеримент і намагалася тиждень прожити без поліетилену та замінювати його на бавовняні мішечки або мішечки-сіточки. Проблема в тому, що деякі українці не готові платити кошти за пакети. Ми звикли, що до 2021 року отримували їх безкоштовно. Інколи навіть споживачі брали їх в магазинах у необмеженій кількості.

Чому поліетилен це погано?

Як повідомляють в найбільшій та найпопулярнішій екологічній громадській організації «Zero Waste Lviv» повна заміна звичайних поліетиленових пакетів на біорозкладні – справжня радість. Адже біопакети спрощують роздільний збір органічних відходів. Виконавча директорка ГО «Zero Waste Lviv» Ірина Миронова розповідає більш детально про нові умови використання пакетів у прямому ефірі одному з телеканалів.

На полицях люди зможуть знайти біорозкладні пакети. Це ті пакети, що відповідають європейським стандартам. Вони розкладаються в певних умовах. На них є маркування і вони трохи інакші на дотик. Дійсно, в ці пакети можна збирати органічні відходи, а потім викидати у компостер. Пакети, як і органічні відходи перетворяться в компост (добриво). І це дуже великий плюс. Залишаються в магазинах і паперові пакети, що також придатні до компостування. А якщо паперові без решток їжі та сухі, то можна відправити до макулатури. Залишаються цупкі пакети понад 50 мкм. Їх можна використовувати кілька разів, — каже жінка.

Враховуючи всі варіанти, пані Ірина все ж радить користуватися альтернативними пакуваннями. Вона детальніше ділиться перевіреними варіантами.