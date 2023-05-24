Чи поцупили товариші сумку – уже не важливо: один у могилі, другий – в тюрмі

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Сергія В. на вирок Борщівського районного суду від 23 лютого 2023 року.

Як встановлено районним судом, 29 вересня 2021 року приблизно об 11 год. у смт Скала-Подільська Чортківського району між обвинуваченим 49-річним Сергієм В. та потерпілим 42-річним Іваном М. поблизу магазину “Наталі” раптово виник словесний конфлікт, у ході якого на ґрунті неприязні Сергій В. ударив потерпілого кулаком по обличчю. Не втримавшись на ногах, Іван М. упав спиною на бетонне покриття, вдарився потилицею об бетон та отримав закриту черепно-мозкову травму, від якої наступного дня помер у лікарні.

Під час судового розгляду Сергій В. вину визнав частково. Сказав, що з потерпілим товаришували. Увечері напередодні конфлікту вони разом випивали біля магазину “Наталі”, де працювали підсобними робочими. Коли розходилися, Іван М. всунув йому в руку сумку власниці магазину, але потім власниця забрала сумку, стверджував обвинувачений. Проте наступного ранку до нього зателефонував чоловік власниці і наказав принести сумку, на що він відповів, що нічого не брав. Та коли вони переглянули відео з камер відеоспостереження, то побачили, як він узяв свою кофту, а потерпілий дав йому сумку. Власниця викликала поліцію, і Сергій В. із працівниками поліції поїхали до нього додому та на городі знайшли сумку. Обвинувачений вирішив, що це Іван М. підкинув її. Тож коли у супроводі правоохоронців він повернувся до магазину та побачив Івана М., розізлився та вдарив його, але не чекав, що потерпілий впаде долу. У скоєному щиро розкаявся, стверджував, що вбивати не хотів.

Вироком Борщівського районного суду Сергія В. визнано винним за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство, вчинене з необережності) та призначено 4 роки позбавлення волі. Цивільний позов потерпілої – сестри Івана М. задоволено частково та стягнуто з обвинуваченого 100 тис. грн заподіяної злочином моральної шкоди.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив вирок суду першої інстанції змінити: звільнити Сергія В. від відбування призначеного покарання зі встановленням іспитового строку терміном на 2 роки. Наполягав, що призначене покарання занадто суворе.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, детально проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, дійшла висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, а обрані вид і міра покарання – пропорційні тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Потерпіла заперечила на звільненні обвинуваченого від призначеного покарання, наголосивши, що внаслідок його злочинних дій втратила єдиного брата, а за доволі тривалий час, що минув після злочину, він так і не відшкодував завдану моральну шкоду. Тому звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням і встановленням іспитового строку не відповідало би принципам справедливості та індивідуалізації призначеного покарання, не сприяло б виправленню Сергія В. й попередженню вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Відтак апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Сергія В. залишено без задоволення, а вирок Борщівського районного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.