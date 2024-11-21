Чи будуть піднімати “мінімалку” у 2025 році

Щоб хоч якось зменшити розрив між доходом і рівнем інфляції, Україні необхідне підвищення “мінімалки”.

Мінімальна зарплата в Україні залишається ключовим показником, який впливає на добробут більшості громадян, а також слугує важливим індикатором економічної стабільності. На 2024 рік вона становить 8000 гривень, і це підвищення стало важливим кроком у підтримці купівельної спроможності українців в умовах зростаючої інфляції та високих цін на основні товари й послуги.

Актуальне питання – подальше зростання мінімальної зарплати в 2025 році, що потенційно може підняти рівень доходів ще більше. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що навіть невелике підвищення на 100 гривень обійдеться бюджету країни в 5,3 мільярда гривень. Це створює додаткове навантаження на фінанси держави, яка вже переживає непрості часи. Підвищення мінімальної зарплати, навіть на мінімальному рівні, вимагає обґрунтованих кроків і ресурсів, яких може не вистачити.

Водночас, згідно з прогнозами економістів, для збереження купівельної спроможності мінімальна зарплата має зрости приблизно на 10-15%. Це частково допоможе компенсувати наслідки інфляції та забезпечити рівень доходів, який дозволить покривати базові потреби. Існує думка, що без підвищення мінімальної зарплати економічне зростання може сповільнитися через зменшення споживчого попиту.

Крім мінімальної зарплати, важливим орієнтиром є прожитковий мінімум, який наразі становить 2920 гривень. Це сума, необхідна для забезпечення базових потреб у їжі, житлі та необхідних послугах. За оцінками фахівців, для забезпечення адекватного рівня життя мінімальна зарплата має перевищувати прожитковий мінімум та відповідати зростаючим витратам населення.

Водночас підвищення мінімальної зарплати може викликати додатковий тиск на бізнес, зокрема малий і середній, які можуть нести додаткові витрати через зростання зарплат. Це, своєю чергою, може призвести до необхідності скорочення робочих місць або підвищення цін на продукцію та послуги. Тим не менше, збільшення доходів населення може позитивно позначитися на економіці загалом, адже зросте купівельна спроможність громадян, що сприятиме пожвавленню споживчого попиту та стимулюватиме розвиток вітчизняного бізнесу.

Отже, уряд опинився перед складним вибором, адже підтримання соціальних стандартів для українців потребує зважених рішень, які мають враховувати всі економічні фактори та можливі ризики для держави й бізнесу.