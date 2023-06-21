Чи безпечно купатися у Тернопільському ставі

Фахівці Держпродспоживслужби перевірили воду у Тернопільському ставі.

Вона відповідає нормі, запевнила виконувачка обов’язків начальника управління держнагляду Марія Дручковська. За її словами, також планують перевірити водойми на інших сертифікованих водоймах краю.

Загалом на Тернопільщині купатися можна у 5 водоймах. Там працюють рятувальні пости, а воду досліджують фахівці Держпродспоживслужби.

«Воду відібрано в місті Тернополі біля пляжу «Циганка», це наш Тернопільський став, і біля клубу «Нептун», це в парку «Сопільче». Інші місця, визначені для купання, передбачені в нашому плані на кінець місяця. Відповідно до результатів лабораторних досліджень, в цих двох водоймах, де відбирали воду, вода за всіма показниками відповідає вимогам, тобто є безпечною для купання», – зазначила Марія Дручковська.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись правил безпеки при купанні у відкритих водоймах: не заходити у воду, якщо є порізи чи подряпини на тілі; не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, носа, очей; після купання приймати душ.