Вони називають її «чистилищем» для живої сили і кладовищем – для військової техніки. Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які вдалося перехопити СБУ.
«Наш опорник здесь на базе «чистилищем» называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить», – зізнається своїй матері контрактник зс рф, чий підрозділ базується в легендарному селищі.
«Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себе! Всё разбомбили вы там», – намагається довести вона.
«У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили».
«Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолётов. У нас же как всё в армии: всё по линеечке, всё ровненько, вертолёты выстроили в один ряд и все, накрыло нахрен градами», – бідкається загарбник.