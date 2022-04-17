Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що українські військові у 16-те знищили скупчення російських військ у Чорнобаївці Херсонської області.

Він зазначив, що атака велася по РСЗВ окупантів та складах із ракетними боєприпасами.

«Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу Чорнобаївка таки відбувся. Попри сумніви суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керманича „операцією“ генерала Дворнікова. Не смішно, але весело», – пише радник керівника офісу президента.

Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма «операцією» генерала Дворнікова», – зіронізував Арестович.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових. Вперше на цьому аеродромі позиції росіян розгромили 27 лютого. Однак, після удару українськими “Байрактарами”, росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.