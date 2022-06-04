Усі знають, якщо червень з дощами – ліс із грибами! Завзяті грибники по великому секрету діляться з друзями особливо врожайними місцями.

Досвідченим любителям «тихого» полювання добре відома народна прикмета: «Якщо суниця зачервоніла в траві, а горобина і калина вкриті квітами, то в лісі вже є достатньо сироїжок». У червні закінчуються зморшки і строчки. Ближче до середини першого літнього місяця в лісі починається збір підберезників, а також маслюків та моховиків. В останній декаді місяця лісові простори багаті боровиками.

Які гриби збирають у місяці року.

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Червень–вересень: сироїжки, підберезники, печериці; червень–жовтень: білі гриби, гливи, парасольки, дощовики, літні опеньки, моховики; липень–вересень – лисички; серпень–вересень – рядівки; серпень–листопад – польські гриби; вересень – гливи осінні; вересень–жовтень – осінні опеньки.

Ріст грибів посилюється під час фази зростаючого Місяця, і сповільнюється під час спадного Місяця. А заготовляти гриби на зиму, консервувати, маринувати, сушити краще в періоди спадного Місяця. Фази зростаючого Місяця для збору грибів 2022 р.: 1-4, 22-30 червня; 1-4, 21-31 липня; : 1-2, 20-31 серпня; 1, 18-30 вересня; 1, 17-31 жовтня; 16-29 листопада. Фази спадного Місяця в період заготовок: сушити та консервувати гриби треба в серпні (4-18); вересні (3-16), жовтні (3-15); листопаді (1-14).

Для успішного збору грибів мають бути й відповідні погодні умови, бо саме вони впливають на ріст грибів.

Гриби багаті: білком (також містять близько 1% вільних амінокислот), вуглеводами – специфічним грибним цукром мікозів і глікогеном (т. зв. тваринним крохмалем). Гриби містять мінеральні речовини: калій, фосфор, сірку, магній, натрій, кальцій, хлор, вітаміни А (каротин), вітаміни групи В, вітамін С, велику кількість вітаміну D і вітаміну РР.

І на завершення хочемо нагадати основні правила «тихого полювання»: ніколи не слід брати незнайомі гриби, або гриби, в їстівності яких є хоч найменший сумнів; не можна брати старі і червиві гриби; не варто збирати гриби, що ростуть поблизу доріг, промислових підприємств, в містах і парках, бо навіть їстівні гриби в таких місцях можуть виявитися отруйними.

Тож вдалого «тихого полювання» і маринуйте, смажте, морозьте, соліть і сушіть, щоби було смачно і вишукано!

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