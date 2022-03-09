Більше двох мільйонів українців через війну покинули нашу державу і шукають порятунку в інших країнах, таких як Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина та інших. Зазначимо, що під час воєнного стану заборонено виїзд за межі України чоловіків віком від 18 до 60 років.

Республіка Польща:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» – 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» – 250 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» – 180 л/а, 30 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» – 140 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Шегині» – 80 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 200 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» – 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

«Малі Селменці» – 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» – 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 10 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» – 15 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 100 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» – 0 л/а, 0 пішоходів.