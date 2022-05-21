Більше 2000 гривень привласнив невідомий у жительки Бучача. Аферист створив фейкову он-лайн платформу для пошуку автомобільних попутників.

Заявниця перейшла за посиланням, ввела свої банківські дані та оплатила подорож з Бучача до Львова вартістю близько 500 гривень. Однак через певний проміжок часу їй надійшло сповіщення про списання грошей з рахунку. Завдані збитки вона оцінила в 2130 гривень.

За цим фактом працівники відділення поліції № 2 м. Бучач відкрили кримінальне провадження за статтею 190 ККУ (шахрайство).

Поліцейські застерігають: аби не стати черговою жертвою аферистів, слід користуватися послугами лише перевірених перевізників.

Такий вид шахрайства називають фішинговими атаками. Це спроба отримати особисту інформацію через Інтернет оманливим шляхом. Зазвичай, вони здійснюються через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які користувач відвідує. Наприклад, на електронну пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.

Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних, зауважують у відділі комунікації обласної поліції.