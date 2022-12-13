Через перепади напруги у тернополян горить побутова техніка: які прилади найвразливіші та як їх вберегти?

У Тернополі тривають відключення електроенергії. Часто через це трапляються перепади напруги, які можуть стати загрожувати побутовій техніці.

Журналісти “20 хвилин” запитали у експертів, що у вашому домі є найбільш вразливим та як захистити своє майно.

Чимало тернополян скаржаться на перепади напруги в мережі та постійні віключення електропостачання. У декого через це згоріли побутові прилади.

Через перепад напруги у мене зламався блок живлення до ноутбука, – розповідає тернополянка Ольга. Ноутбук був підключений до розетки, коли зникло та з’явилось світло. Після цього він перестав заряджатися. Ледве знайшла у магазинах потрібний блок живлення. Продавці розповідали, що у багатьох була така проблема. Довелося витратити 500 гривень на новий. Тепер вимикаю з мережі всю техніку, коли зникає світло.

Дехто помітив, що перед включенням електроенергії може бути низька напруга.

Щоб бачити, що з’явилося світло – лишаю увімкненим світло, – каже тернополянин Віталій. – Кілька разів помічав, що в мережі може з’являтися низька напруга на кілька секунд – погано світить лампочка, або ж світло з’являється на 1–2 секунди і знову зникає.

Тож багато людей переймаються, як захистити побутову техніку від поломки.

Є черги на ремонт техніки

Ми поспілкувалися з майстром по ремонту побутової техніки майстерні «Технолад» паном Андрієм. Він розповів – техніка через перепади напруги горить шалено. Найбільш вразлива та, яка має складну електроніку – холодильники, пральні машинки, мікрохвильовки та будь–яка інша сучасна техніка. Незважаючи на вбудований захист, вона може вийти з ладу і потребуватиме ремонту.

Чим більш «наворочена» техніка, тим обачнішим треба бути, – каже майстер. – До прикладу, звичайні електрочайники менш вразливі, оскільки там немає складної електроніки. А от уже сучасна, хоча і має захист від перепадів напруги, багатофункціональна та «розумна», вона має складну електроніку, яка вразлива до перепадів напруги.

Як розповів майстер, особливий «бум», коли техніка горіла часто, був у перший місяць після початку відключень. Але і зараз поломки стаються у багатьох місцевих. У зоні ризику фактично все, що є у будинку і підключено до мережі.

– Чекати на ремонт доводиться довго, і справа навіть не в великій черзі, – пояснює пан Андрій. – Бувають проблеми з запчастинами. З більш відомими брендами проблем менше, бо запчастини до них придбати легше. Також впливають вимкнення світла. Коли його немає – і в нас робота «стоїть». Тож можемо ремонтувати по кілька годин в день. Тому якщо раніше ремонт міг займати один–два дні, то зараз може бути і два тижні.

Вартість ремонту може бути різною. Все залежить від того, яка техніка вийшла з ладу. До прикладу, ремонт мікрохвильової печі може обійтись у 300–500 гривень, пральної машинки – від кількох сотень, до кількох тисяч гривень. Все залежить від того, що саме вийшло з ладу.

Як вберегти техніку

Як пояснює майстер – краще за все використовувати стабілізатори або реле напруги.

Це зможе врятувати електроніку від згорання. Стабілізатор допоможе «вирівняти» напругу. Реле теж допомагає, оскільки якщо напруга надто висока або занизька – він миттєво відсікає техніку. Але наразі їх не так легко купити. На них дефіцит, та і ціни виросли.

Якщо у вас немає можливості придбати стабілізатор або реле напруги – можна пам’ятати про просту але дієву пораду.

Якщо немає захисту від перепадів напруги – потрібно вимикати техніку з розетки, якщо зникло світло. Коли вмикають світло – треба трохи почекати і тоді вмикати в мережу потрібну техніку, – каже фахівець.

Також краще по можливості відмовитися від використання побутової техніки в години, коли можуть бути найбільші перевантаження мережі. Прати краще в нічний час, якщо подача електроенергії стабільна.

Що можна купити у Тернополі

У пошуках реле та стабілізаторів, які допоможуть зберегти побутову техніку від перепадів напруги, ми вирушили на Центральний ринок.

Знайти реле напруги, яке можна підключити до розетки, нам не вдалося. Ми обійшли чимало магазинів та кіосків, однак продавці розводять руками – все давно розкупили, коли буде у продажі – не знають. У магазинах такі є, вартість стартує від 550 грн. ​

Продавці кажуть – їх розкупили одразу, після початку віялових відключень електропостачання. Наразі очікують на надходження товару. Реле коштуватиме від 700 гривень.

Важко знайти і стабілізатори напруги. В одному з магазинів ми знайшли стабілізатори різної потужності. Ціни стартують від 2780 гривень. ​

Як радять продавці, потужність стабілізатора варто обирати залежно від потужності техніки, яку ви плануєте підключати.

А от на мережеві фільтри надіятись не варто – кажуть продавці. Ліпше замовити стабілізатор або реле напруги та не ризикувати.

Мережевий фільтр не врятує, – каже продавець Олександр. – Вони можуть допомогти від короткого замикання. При перепадах напруги користі від них не багато. Це, звичайно, краще, ніж нічого, але вже ліпше знайти те, що допоможе від саме від перепадів.

Вартують мережеві фільтри від 200 гривень. Ціна залежить від виробника та кількості розеток.

Скільки коштує в інтернеті

В інтернет-магазинах можна замовити реле напруги для однієї розетки. Ціна – від 650 гривень і може сягати майже 2000 гривень! ​

Також можна замовити і стабілізатори напруги. На них ціни починаються від 1500 гривень і можуть сягати 10 тис. гривень.