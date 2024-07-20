Чемпіон Європи з паверліфтингу загинув у боях за Україну

Український спорт втратив велику втрату. На фронті помер Андрій Мазанович, відомий паверліфтер і чемпіон. Новину про його смерть опублікувала Вишнівецька територіальна громада.

Андрій Мазанович служив молодшим сержантом і командував другим відділенням другої стрілецької роти.

«При початку повномасштабного вторгнення Андрій добровільно вступив до війська і декілька місяців разом з іншими бійцями захищав нас на передовій, включаючи мешканців нашої громади», – заявила громада.

В мирний час Мазанович був відомим спортсменом і здобував перемоги у паверліфтингу, ставши чемпіоном України та Європи.

«Він був пов’язаний з Вишнівцем, де його любили і поважали. Андрій був життєрадісним і мріяв розвивати улюблений вид спорту, а також виховувати свого сина, для якого він був справжнім героєм. Його посмішка запам’ятається кожному, хто знав Андрія», – зазначила громада.

Також нагадуємо, що воїнам на фронті непідсумкові втрати: загинув актор «Дикого театру» Микола Ленок та оперний співак Ігор Воронка.