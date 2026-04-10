На Донеччині загинув військовий із Кременеччини Євгеній Чайка

Відомо, що військовослужбовець загинув 15 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

Загиблий Євгеній Юрійович Чайка, 1973 року народження, житель села Сапанів Білокриницького старостинського округу. Солдат резерву 58 запасної роти.

Світла пам’ять Герою

У громаді висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав захисника.

Про дату, час та місце зустрічі тіла воїна повідомлять додатково.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який віддав життя за Україну.

