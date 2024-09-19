Бузок зацвів у… вересні

Бузок на дачі у Любові Грабчук розквіт вдруге, у вересні. Такого природного курйозу з кущами не траплялося ніколи.

– Спочатку це побачила моя сусідка, коли я приїхала на дачу, відразу кликала подивитися, – розповідає пані Люба. – Ні я, ні вона ніколи такого не бачили. Два кущі, які ростуть по обидва боки городу вкрилися цвітом. Ми відразу почали фотографувати й відправляти знимки друзям, щоб ще і їх подивувати.

Як зазначає Любов Грабчук, її бузок зазвичай починає квітнути наприкінці травня.

– Мені стало цікаво, що це за таке явище, тому почала збирати інформацію в Інтернеті. Й справді, трапляються поодинокі випадки, коли кущі «переплутують» пору року і починають цвісти вдруге. Таке може трапитися навіть у листопаді. Вчені пояснюють це аномально високою температурою, яка і пантеличить рослину, – резюмує пані Люба.

Зараз букет зі свіжого бузку прикрашає у вазі оселю жінки. Вона вважає це добрим знаком.