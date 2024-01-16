Був єдиним сином у батьків: на Тернопільщині зустріли тіло Героя

На Тернопільщині сьогодні, 16 січня, на символічному перехресті Героїв у Теребовлі зустріли домовину з тілом захисника – 27-річного Сергія Петріва.

Українські прапори з чорними стрічками знову майоріли дорогою. Теребовлянці зустрічали військовослужбовця живим коридором, зі слізьми на очах, з квітами та лампадками. Чимало небайдужих мешканців громади прийшли вшанувати пам’ять Сергія Петріва, який був єдиним сином у батьків.

Священнослужителі, керівництво громади, рідні, близькі, друзі, побратими Героя спільною молитвою віддали честь та шану воїнові, який боронив рідну країну ціною власного життя.

У глибокій скорботі залишилися дружина Юлія та маленький синочок Володя, якому через місяць буде лише три рочки, мама Наталя та батько Богдан, який теж перебуває в лавах ЗСУ.

Сергій Петрів помер 14 січня від поранень, отриманих в бою у районі Серебрянського лісу Донецької області. Завтра, 17 січня, захисника поховають на Алеї Героїв у Теребовлі. Про це повідомляють у міській раді.

З метою вшанування пам’яті Сергія Петріва 16-17 січня на території Теребовлянської міської територіальної громади оголошені Днями жалоби.

Священнослужителі, керівництво громади, рідні, близькі, друзі, побратими Героя спільною молитвою віддали честь та шану воїнові, який боронив рідну країну ціною власного життя.