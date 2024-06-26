Бути “жайворонком” чи “совою”?

В очах багатьох людей пізні ночі — це прерогатива молоді, тоді як ранні ранки — людей похилого віку. Це частково, але не повністю так. Адже існують ритми людей, яких умовно поділяють на “сов” і “жайворонків”.

Як не дивно, але лише 30 відсотків молодих людей ідентифікують себе, як «ранні пташки», а решта вважають себе «совами».

Дослідження та опитування свідчать, що «жайворонки” почуваються щасливішими та здоровішими. Сови зазвичай менше сплять, що може впливати на їх настрій і здоров’я, а також на продуктивність.

Статистика свідчить, що чоловіки, які пізно встають, заробляють менше грошей, ніж ті, хто рано прокидається. Також “сови” люблять розслабитися: вони більше за “жайворонків” вживають алкоголю та курять.

Втім, раннє прокидання — це не суцільні плюси, є й мінуси. Термінові завдання часто з’являються протягом дня, а це означає, що ті, хто починають працювати рано, можуть закінчити роботу так само пізно, як і їхні колеги, які так не роблять.

Ті, хто прокидається до сходу сонця, також ризикують перетворитися на зануду. Деякі “жайворонки” не можуть втриматися від того, щоб не розповісти, як багато вони встигли зробити, поки сови натискали на кнопку повтору на будильнику.

Також частенько “ранні пташки” йдуть додому раніше, щоб вкластися спати, а не спілкуватися після роботи.

Спроби змінити свій добовий ритм, швидше за все, закінчаться розладом сну, – пояснюють науковці. Хронотип людини, якщо використати наукову термінологію, значною мірою є продуктом її генів.

Утім, як свідчать дослідження, більшість людей не є ні ранніми пташками, ні нічними совами, а десь посередині. Вони не можуть добре працювати ні рано вранці, ні пізно ввечері.

Вихідні – в ліжку, дрімота – вдень? Робіть це сміливо й без докорів. Пам’ятайте: кожного разу, коли спите трохи довше, ви працюєте над підвищенням своєї продуктивності.

Виявляється, що рано вставати з ліжка – це не універсальний рецепт успіху. Ми не всі жайворонки. Наш внутрішній ритм дуже індивідуалізований.

Сови мають свій пік продуктивності набагато пізніше, ніж жайворонки. Більше того, сови часто здатні краще адаптуватися до змін свого сну.

Не має значення коли, важливо скільки. Справді, якщо хтось лягає спати рано, він також може дозволити собі встати рано.

Памятайте, що насправді все залежить від кількості сну. Але якщо ви спите занадто мало, навіть якщо б тренувалися щодня на світанку, це з часом позначиться на вашому стані та здоров’ї.

Питання про передбачуване багатство жайворонків також є дискусійним. Не вірте міфам, що, лежачи в ліжку, ви – ледачі. З’ясувалося, дві додаткові години сну покращують концентрацію уваги. І взагалі чим більше людина спить у спокої, тим вона і в повсякденному житті спокійніша…