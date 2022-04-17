“Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою, – пояснив Олександр. – Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства”.