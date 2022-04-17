Росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли станцію, взяли в полон.
Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці “Росатому”. Це підтверджували у російській держкорпорації.
Журналістка ВВС Йогіта Лімає поговорила з працівниками чорнобильської АЕС про те, що відбувалося після захоплення станції російськими військами.
“Нам доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об’єктом наш персонал”, – розповів інженер Валерій Семенов.
Коли на станцію три дні не подавали електрику, Валерій, за його словами, щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора – він навіть крав його у російських військових.
“Вони хотіли знати, як управляється об’єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили”, – розповів ВВС начальник відділу радіаційної безпеки станції Олександр Лобада.
“Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою, – пояснив Олександр. – Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства”.
“Нам вдалося підтримати безпеку об’єкта. Але засмучує, що вони забрали 169 наших військових”, – додав Семенов. Де вони наразі, невідомо.
Працівники АЕС вважають, що їх вивезли до Росії.