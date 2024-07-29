Будете збирати врожай до жовтня: як продовжити плодоношення огірків

У другій половині літа дачники починають збирати врожай огірків. Плодоносять ці овочі рясно, але недовго. Зазвичай уже до кінця серпня плоди стають дрібними і несмачними, і їх просто викидають. Але це можна виправити. Як продовжити плодоношення огірків і насолоджуватися домашнім урожаєм навіть у вересні розповідає Ukr.media.

Як продовжити плодоношення огірків у відкритому ґрунті

Огірки не люблять нічних морозів і холодної роси. Тому на грядках кущі рекомендується накривати спанбондом, агроволокном або плівкою на ніч.

Для поливу огірків з другої половини серпня використовуйте теплу, а не холодну воду.

Також огірки будуть плодоносити довше, якщо їх удобрювати. На етапі появи плодів культура потребує азоту, бору, фосфору. Хороший варіант, чим полити огірки, щоб довше плодоносили, – це розчин борної кислоти.

Надовго продовжить плодоношення позакореневе підживлення огірків. Рецепт такий: розчиніть 2 кілограми старого гною у відрі води. Додайте 2 столові ложки гумату калію. Такою сумішшю поливайте огірки раз на тиждень з кінця серпня.

Як продовжити плодоношення огірків у теплиці

Огірки – теплолюбні культури, що погано реагують на заморозки. У теплицях вони плодоносять значно довше. Однак важливо провітрювати приміщення тільки вдень, а на ніч закривати вікна.

Урожайність огірків також знижують захворювання. Боротися з ними в теплиці можна за допомогою обкурювання приміщення тютюном або полином. Скористайтеся цим методом, якщо на листках з’являться ознаки хвороби.