Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 30 березня о 16:30 год:

– у Тернопільську ОВА надійшло 87 пропозицій від бізнесу, який готовий переїхати до нашої області. Для 34 уже визначено локації. Підприємства перевозять свої потужності, а п’ять з них уже розпочали діяльність та виготовляють продукцію. Це близько 200 робочих місць. Переміщення обладнання підприємства здійснюється на безоплатній основі силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», за потреби залучаються і субпідрядники;

– люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, можуть отримати допомогу на проживання. Це 3 000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2 000 грн на кожну іншу людину;

– за попередню добу вилучили ще 8 автомобілів у водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння;

– із товарів першої необхідності в області формують продовольчі набори. Таких має бути сформовано 1 900 000 одиниць. “Укрзалізниця” закуповує усі необхідні товари згідно із запитом Харківської ОВА. Волонтерів просять долучатись до пакування продуктових наборів;

– 164 внутрішньо переміщені особи звернулись в обласний центр зайнятості, 8 з них – вже працевлаштовані;

– жителі Тернопільщини, які безкоштовно приймають переселенців, можуть отримати компенсацію у розмірі 450 гривень за комунальні послуги. Для цього необхідно внести інформацію про житло на вебресурс «Прихисток»;

– підприємства, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, отримають 6500 грн допомоги на оплату їхньої праці;

– вчора провели нараду із 55-ма громадами Тернопільщини, під час якої обговорили питання виконання бюджету та створення добровольчих батальйонів;

– виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про одноразову грошову виплату у розмірі 20 тис. грн тернополянам, які уклали контракт на службу у підрозділах територіальної оборони. Для отримання допомоги необхідно подати документи у Тернопільський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;

– станом на сьогоднішній ранок понад 11 тис. внутрішньо переміщених осіб зареєстровано в Тернополі. Всі громадяни отримали продуктові набори, одяг та необхідні медикаменти;

– у навчальних закладах Тернополя облаштовано майже 3 тисяч місць для розміщення осіб, які покинули свої домівки через російську агресію. Зазвичай, люди зупиняються на декілька діб, а потім змінюють своє місце проживання;

– у Тернополі на автобусний маршрут № 2 виїхали ще 2 тролейбуси;

– підприємці, які можуть запропонувати приміщення для переїзду інших підприємств, можуть звертатися за адресою Коперника, 1 в управління економіки;

– з 1 квітня, згідно з указом Президента, в Україні розпочинається призовна кампанія. Цього року юнаки до лав збройних сил призиватися не будуть. Хлопці віком від 18 до 27 років, в разі отримання повістки, повинні пройти медичну комісію, після чого вони отримають відстрочку від служби в ЗСУ до закінчення воєнних дій.