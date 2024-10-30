Бронь і статус важливого підприємства – під знаком питання

Cтатус скасують, якщо за результатами перевірки підприємство не відповідає критеріям критичності.

З 24 жовтня 2024 р. орган, що визначив підприємство критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, може проводити перевірки підприємств на відповідність критеріям критичності.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджені постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 діють у редакції постанови КМУ від 22.10.2024 № 1204.

За результатами такої перевірки орган прийме одне з рішень: про невідповідність критеріям та скасовує статус критично важливого підприємства; про відповідність критеріям і визначає підприємство критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Видання «Дебет-Кредит» акцентує на тому, що позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий – це підстава анулювати відстрочки заброньованих працівників (пп. 3 п. 13 Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 27.01.2023 № 76).