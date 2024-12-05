Боротьба з корупцією: чому для перемоги потрібні нові інструменти

9 грудня світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією, встановлений ООН у 2003 році. Для України ця дата має особливе значення, адже боротьба з корупцією є критично важливою не лише для євроінтеграції, а й для перемоги у війні з Росією.

Попри всі труднощі, держава продовжує вдосконалювати антикорупційні механізми та демонструє зрушення у цьому напрямку. Але ще є виклики, які необхідно подолати. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав інформацію.

Скандали, як ознака прогресу

За останні місяці Україна пережила кілька гучних корупційних скандалів. В оборонній галузі НАБУ і САП разом із СБУ викрили багатомільйонні зловживання під час закупівель для ЗСУ. За даними слідства, керівники підрозділів Центрального управління забезпечення авіації незаконно сприяли приватним компаніям, що призвело до переплат у розмірі 27,3 млн грн.

Крім того, країну сколихнула інформація про викриття масштабних зловживань в системі МСЕК. Вони призвели до затримання винних і повного переформатування роботи медико-соціальних експертних комісій.

І це лише частина злочинів, до розкриття яких мають стосунок антикорупційні органи України. Адже навіть під час війни завдяки зусиллям НАБУ та САП підозрюваними у корупційних правопорушеннях ставали і народні депутати, і заступники міністрів та навіть голова Верховного Суду України Всеволод Князєв.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик вважає, що гучні викриття свідчать не про провал, а радше про прогрес у боротьбі з корупцією. “Якщо ми озирнемося на десять років назад, хто б міг повірити, що голову навіть обласного суду можуть звинуватити у хабарництві, не кажучи вже про когось такого рівня, як Князєв”, — заявив Павлущик в інтерв’ю The Times. Він також зазначив, що Державна антикорупційна програма, яка складається з понад 1000 заходів, уже дозволила реалізувати понад 25% запланованих реформ і сприятиме економії близько 5 млрд доларів США на рік.

Підсилення антикорупційних інструментів

У вересні 2024 року НАЗК отримало доступ до платформи Європолу SIENA, що значно підвищує ефективність боротьби з корупцією завдяки швидкому обміну інформацією з правоохоронними органами ЄС. Також у жовтні розпочався зовнішній аудит НАБУ, який триватиме до лютого 2025 року та має покращити діяльність Агентства.

За словами Віктора Павлущика, зараз Україна бореться з двома війнами: зовнішньою — проти російської агресії, і внутрішньою — проти корупції. І ключем до успіху є не лише викриття корупціонерів, а й системні інституційні зміни. З ним солідарний і очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос: на його думку, боротьба з корупцією має бути такою ж пріоритетною, як і підвищення обороноздатності країни. Зокрема, Кривонос наголошує на необхідності надання НАБУ права на автономне прослуховування та створення власної експертної установи. “Якщо НАБУ звертається по експертизу стосовно топкорупціонера до якогось умовного інституту судових експертиз, який перебуває у сфері управління Міністерства юстиції або МВС, то дотриматися повної секретності в справі неможливо. Гадаю, неважко припустити, за який час потенційні фігуранти довідаються, щодо чого призначено цю експертизу. А який шанс, що інформацію не тільки передадуть, а ще й перекрутять? Величезний. Я вже не кажу про результати експертизи”, — зазначає він.

Кривонос додає, незалежність НАБУ є важливою умовою для ефективної боротьби з топкорупціонерами та виконання міжнародних зобов’язань України перед ЄС та МВФ. “Із початком повномасштабного вторгнення, припливу до України глобальних фінансів, в умовах певної закритості влади, збільшення прав правоохоронців, звуження прав суспільства корупційні ризики зросли в десятки разів. Але водночас через міжнародну допомогу, тиск партнерів, а також обставини, пов’язані з необхідністю вижити, в антикорупційній сфері сталися тектонічні зсуви, про які говорити раніше було неможливо”, — певен очільник НАБУ. Але для подальшого зміцнення цієї системи, треба надати антикорупційним органам необхідні їм інструменти, наголошує Семен Кривонос.