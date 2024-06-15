Близько 20% сільськогосподарських земель – в окупації. Чи будемо з хлібом?

Третину потенціалу українського агропромислового сектору знищило повномасштабне вторгнення росії. П’ята частина сільськогосподарських земель — в окупації. Величезні площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. І попри все Україна продовжувала 2 роки великої війни засівати поля та збирати врожаї. І годувати не лише себе, а й експортувати збіжжя до країн Африки та Азії. Проте чи вдасться забезпечити себе та світ хлібом і цьогоріч?

Зберуть менше, ніж минулого року

Українська зернова асоціація прогнозує цьогорічний врожай на рівні 74,6 млн тонн зернових та олійних. Для порівняння, в 2023 року врожай склав 82,8 млн тонн, у 2022 — 73,8 млн тонн, а в «довоєнному» 2021 році — рекордні для України 107,38 млн тонн.

«Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи. Потенційне зниження врожаю в новому сезоні викликане як скороченням посівних площ, так і дещо посушливим періодом в травні цього року в низці регіонів на Сході та Півдні країни», — пояснюють в Асоціації.

Врожай пшениці в 2024 році УЗА очікує на рівні 19,1 млн тонн (в 2023 — 22 млн тонн). Врожай ячменю може скласти 4,6 млн тонн (в 2023 — 5,8 млн тонн). Урожай кукурудзи — 25,5 млн тонн (в 2023 — 29,6 млн тонн). Врожай соняшнику — 13,7 млн тонн (в 2023 — 14,2 млн тонн). Соя стала чи не єдиною культурою, якої цьогоріч можуть зібрати більше, ніж минулого року, адже аграрії збільшили площу під сою через її прибутковість. Тож в планах зібрати 5,5 млн тонн цієї культури (в 2023 — 4,9 млн тонн).

На думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, такі очікування щодо врожаю, свідчать про те, що Україна повністю забезпечує свої потреби. «Ми маємо споживання близько 15-18 млн (тонн — ред.) протягом року. І, звичайно, головна кількість піде на експорт, тому що експортні виручки та валютні надходження є ключовим моментом забезпечення товаровиробників, держави валютними надходженнями», — пояснив Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Більшість експорту — морем

Нині експорт сільськогосподарської продукції з України майже повністю залежить від чорноморських портів. На них припадає близько 78% обсягу. Ще 15% йде через порти на Дунаї, 6% експорту припадає на залізничні перевезення. Автотранспортом перевозять менше 1% українського збіжжя.

Так, за даними Адміністрації морських портів, від серпня минулого року з України експортували майже 50 мільйонів тонн вантажів саме морським коридором.

«Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів, незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден!» — йдеться на сторінці Асоціації.

«Ми маємо дуже гарний потенціал у 2024 році з експортом. Квітень та травень стали одним з яскравих показників того, що ми досягли певного не тільки паритету, а й переваги в Чорному морі. Кількість суден збільшилася, а отже й експорт збільшився. В квітні експортували 6,2 млн тонн, в травні морем 5,3 млн тонн. Зараз трохи буде менше, тому що перехідних залишків стає менше!», — зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Як зауважують у Центрі громадського моніторингу та контролю, постійними ринками для українського зерна залишаються Азія, Африка, Близький Схід, Європа. І за них точиться запекла боротьба. Адже, за словами Марчука, росія не лише завдає ударів по території України, а й економічно намагається вибивати нашу країну з потенційних ринків.

Між тим у Міноборони Великої Британії підкреслили, що постачання збіжжя з України має величезне значення для глобальної продовольчої безпеки. У період з липня 2023 року до червня 2024 року експорт з України становив близько 9,7% від світового експорту зерна.

Росія вкрала та знищила зерна на мільярди доларів

Тим часом, за даними Офісу Генерального прокурора, росіяни за час великої війни викрали з окупованих територій понад 1 700 тонн українського збіжжя та продовжують знищувати сільськогосподарську інфраструктуру. Щоб відстежити викрадену агропродукцію та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден. Загалом, від 24 лютого 2022 року росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів.