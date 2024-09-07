Бізнесу заборонено отримувати перекази готівкою від людей

Національний банк України оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання проведенню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Так, надавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання.

Тобто видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі).

Водночас для громадян таких обмежень не встановлено. Громадяни можуть як і раніше обирати зручний для них вид переказу та розрахунку з суб’єктами господарювання за послуги чи товари – готівкою чи безготівково.

Такі норми містить постанова Правління Національного банку України від 23 серпня 2024 року № 101 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», що набрала чинності з 29 серпня 2024 року.

Надавачі платіжних послуг протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою № 101 мають здійснити перегляд та актуалізацію своїх внутрішніх документів з метою їх приведення у відповідність до оновлених вимог регулятора.

Крім того, цією постановою Національний банк врегулював питання: відповідальності надавачів платіжних послуг перед користувачами під час надання платіжних послуг; вилучення з обігу та передавання сумнівних банкнот (монет) фінансовими установами для дослідження Національному банку та зменшення термінів їх проведення.

Тимчасовий ліміт на суму переказів з «карти на карту»

З 1 жовтня Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту». Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

НБУ знову нагадав про шкоду від «дропів», зауваживши, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік. Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення.

Які наступні рішення плануються для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях? Ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією. Запровадження правових норм для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем. Створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах. Будуть напрацьовані правила, за якими інформація подаватиметься до реєстру та надалі використовуватиметься учасниками ринку. Внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження НБУ для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринк