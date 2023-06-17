Бізнесу Тернопільщини відшкодували 950 млн грн

Упродовж січня-травня цього року 135 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 823 млн гривень.

Станом на початок червня цього року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 950 млн грн податку на додану вартість.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цьогоріч упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 43,9 млн гривень.

На початок червня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 273 млн гривень, оскільки 257 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розглядах.