«Бізнес» на тих, хто прагне втекти з України

Слідчі тернопільської поліції оголосили підозру двом жителям обласного центру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Злочинну діяльність 37-річного тернополянина та його 47-річної спільниці задокументували оперативники карного розшуку Головного управління Національної поліції Тернопільщини спільно з прикордонниками та працівниками управління СБУ. Фігуранти організували «бізнес» на охочих незаконно покинути межі України. З кожного «клієнта» брали від 12 до 16 тисяч доларів.

Як розповів начальник відділу управління карного розшуку Віталій Боднар, тернополянка підшуковувала військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон відповідно до Закону «Про військовий обов`язок і військову службу», і пропонувала за грошову винагороду організувати втечу з України. Її спільник – 37 річний тернополянин – теж активно займався пошуком, а також на власному автомобілі доправляв чоловіків на територію Закарпатської області, надаючи поради та вказівки, як поза межами пропускних пунктів перейти кордон. «Послугами» фігурантів скористалися щонайменше семеро військовозобов’язаних.

Під час спеціальної операції, проведеної співробітниками управління карного розшуку спільно з працівниками управління СБУ та прикордонниками, було задокументовано спробу незаконного переправлення через кордон двох чоловіків. Перевізника разом з ухилянтами, котрих він віз до обумовленого місця, затримали у місті Берегове Закарпатської області, неподалік прикордонної смуги.

Наразі обом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Процесуальний нагляд у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Його спільницю взято під нічний домашній арешт. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.