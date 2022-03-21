Головна » Біля Рівного ЗСУ збили 3 російські ракети, збитки від четвертої уточнються
Під час сьомої повітряної тривоги у понеділок ввечері в Рівненському районі зафіксовано 4 ракетних удари з повітря.
Про це повідомляє УП з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталій Коваль
“З трьома ракетами наші ЗСУ справилися. Четверта – можливі збитки та руйнування уточнюються”.
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