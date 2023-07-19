Більше так не буде: для українців оголосили про великі зміни з 1 вересня

Виплати для переселенців зазнають значних змін. Ба більше, вже через півтора місяця дехто з внутрішньо переміщених осіб втратить право на грошову допомогу.

Міністерство соціальної політики повідомило, з 1 вересня 2023 року допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які реально її потребують. З осені ж будуть враховувати майновий стан кожної особи. Це означає, що в разі придбання дороговартісних речей допомога надаватись не буде.

Після вступу в силу постанови, виплати не будуть здійснюватись тим, хто:

купили автомобіль, термін випуску якого є не більше 5 років (придбані й передані волонтерами автівки для ЗСУ не враховуються);

купили квартиру, земельну ділянку чи будинок дорожче 100 тисяч гривень (тут є виключення, пов’язані із житлом від держави);

придбали дорогоцінні метали чи валюту на суму понад 100 тисяч гривень (кошти від благодійних організацій на купівлю медичних і соціальних товарів не враховуються);

мають й іншу нерухомість поза місцями ведення бойових дій чи тимчасово окупованих територій України (враховується площа, а саме понад 13,65 м кв. на кожного члена сім’ї).