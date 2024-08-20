«Білі Янголи» з Донеччини розпочали тренінг для поліцейських та рятувальників Сумщини

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що «Білі Янголи» з Донеччини розпочали тренінг для поліцейських та рятувальників Сумщини, які займатимуться евакуацією людей. Під час чергового відрядження у регіон Міністр мав нагоду поспілкуватися із нашими експертами з евакуації – краще за них ніхто не знає усіх нюансів цієї роботи.

Евакуаційні групи «Білого Янголу» вже майже 2 роки рятують життя мешканців Донеччини, вивозячи людей під обстрілами. Завдяки їх роботі у безпечні місця перевезено понад 7500 громадян, з яких 830 – діти.

“Свій досвід вони раніше передали харківським та херсонським колегам. Тепер Білий Янгол зʼявиться і на Сумщині. Фахівці евакуаційних груп навчаться швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, надавати домедичну допомогу в екстремальних умовах та застосовувати навички кризової комунікації. Практика підтверджує: часто евакуація – це єдина можливість зберегти життя та здоровʼя цивільного населення”, – підкреслив Ігор Клименко.

Упродовж минулих двох тижнів з громад Сумської області, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів, евакуйовано понад 5 тисяч осіб.

“Під час чергового відрядження у регіон мав нагоду поспілкуватися із нашими експертами з евакуації – краще за них ніхто не знає усіх нюансів цієї роботи”,- повідомив Ігор Клименко.