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Біблія в кишені зупинила ворожу кулю: історія ветерана Богдана Брича

21.05.2025

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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Про чудо на полі бою розповів військовий Богдан Брич. Історія є справжнім свідченням Божої милості.

Мій брат Андрій, досвідчений штурмовик, який воює з 2014 року і пройшов найгарячіші точки фронту, має безліч нагород. Але найціннішим для нього є маленька книжечка «Новий Завіт», яка стала його оберегом – розповідає Богдан.

Під час одного з боїв ворожа куля влучила вище бронеплити, прямо в нагрудну кишеню, де лежала ця Біблія. Куля пробила обкладинку і сторінки, але дивом зупинилася, не завдавши шкоди бійцеві. Вона зупинилася на сторінці з Першим посланням до коринфян (15:50–58), де йдеться про перемогу життя над смертю і силу Божу.

Прочитайте ці рядки — вони сповнені глибокого сенсу! Протягом життя я мав багато свідчень того, що Бог є. Але сьогодні — ще одне потужне підтвердження Його безмежної милості! — ділиться ветеран Богдан Брич.

Теги: Богдан Брич, Біблія

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