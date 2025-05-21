Біблія в кишені зупинила ворожу кулю: історія ветерана Богдана Брича

Про чудо на полі бою розповів військовий Богдан Брич. Історія є справжнім свідченням Божої милості.

Мій брат Андрій, досвідчений штурмовик, який воює з 2014 року і пройшов найгарячіші точки фронту, має безліч нагород. Але найціннішим для нього є маленька книжечка «Новий Завіт», яка стала його оберегом – розповідає Богдан.

Під час одного з боїв ворожа куля влучила вище бронеплити, прямо в нагрудну кишеню, де лежала ця Біблія. Куля пробила обкладинку і сторінки, але дивом зупинилася, не завдавши шкоди бійцеві. Вона зупинилася на сторінці з Першим посланням до коринфян (15:50–58), де йдеться про перемогу життя над смертю і силу Божу.