Передплата
газети “Свобода”
Повідомити новину
Ми у соцмережах
Головна / Війна з рф / Без тебе війну не виграти, тому – повертайся!
25.08.2025
Руслан Іннак
77
Війна з рф, Теми, Новини, Суспільство
Кожен має причини піти.Але є лише одна причина повернутись — ти потрібен тут. Без тебе війну не зупинити. Повертайся!
Теги: повернення з СЗЧ, ЗСЗЧ, ЗСУ
Тернопільщина
9
Новини
23.08.2025
159
Війна з рф
22.08.2025
213
Теми
869
314
313
© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів і реклама в Інтернеті