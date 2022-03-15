Бажати смерті ворогу та вбивати російських окупантів не гріх, - глава ПЦУ Епіфаній - Газета Свобода
Вівторок, 15 Березня, 2022
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Бажати смерті ворогу та вбивати російських окупантів не гріх, – глава ПЦУ Епіфаній

Редактор
15.03.2022
в Духовне, Новини, Суспільство, Теми номера, Україна
Бажати смерті ворогу та вбивати російських окупантів не гріх, – глава ПЦУ Епіфаній
Поширити у FacebookПоширити у TwitterПоширити у Telegram

Актуальнепо темі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначає, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ. Передає УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

“Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине”, – зазначив предстоятель ПЦУ.

Крім того, митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об’єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.

“Ми готові прийняти всіх з любов’ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України – церкву, яка служить і в подальшому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен з вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість”, – сказав Епіфаній.

Мітки:
Редактор

Редактор

Подібні новини

Новини

Більше
No Result
View All Result

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.