Бажати смерті ворогу та вбивати російських окупантів не гріх, – глава ПЦУ Епіфаній

Митрополит закликав усіх православних України об’єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви. Епіфаній підкреслив, що українці захищають свою землю, вони не прагнуть до чужого / фото УНІАН, Владислав Мусієнко

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначає, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ. Передає УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

“Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине”, – зазначив предстоятель ПЦУ.

Крім того, митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об’єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.